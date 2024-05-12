عضو بالشيوخ: قانون تحويل المراكز الشبابية إلى تنمية شبابية يحتاج إلى إعادة النظر

أكد النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ على أن الشباب وقود المستقبل ونحتاج إلى مزيد من الاهتمام لتحقيق إستراتيجية الرئيس السيسي في الجمهورية الجديدة، مطالباً بإيضاح السلبيات والإيجابيات من تحول مراكز الشباب إلى مراكز التنمية الشبابية طبقًا لما قرره قانون الرياضة لسنه 2017 وكذلك تعديلاته في عام 2020 وتم تحويل 35 مركز شباب منها، وهل حققت الأهداف منها من عدمه.

وانتقد النائب في كلمته بالجلسة العامة اليوم المخصصة لمناقشة طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب زين الإطناوي، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية وبما يضمن تكاملها مع الهيئات الشبابية الأخرى؛ التقاعس في مسائلة التحويل، بأنه لم يرى أي طفرة وكأننا عملنا عملية توريث لحد لسه مماتش!

وأكد على أن مركز شباب المنصورة وستاد المنصورة تم تحويلهم إلى مركز تنمية شبابية وبه حوالي 40 ألف عضوية، وماذا تحقق ولا شي! ومن هنا لابد من المشاركة والمزج بين مراكز التنمية الشبابية ومراكز الشباب حتى وإن كانت بالتناوب لتحقيق الاستفادة الكاملة وإخراج شباب قادرين علي قيادة المستقبل.

وسرد عبدالعزيز مثال مراكز صحة الأسرة التي لم تلغي الوحدات الصحية وإنما عملوا جنبًا إلى جنب، موضحًا بأن توقف مراكز الشباب عن عملها وتحويلها إلى مراكز تنمية شبابية يحتاج إلى إعادة النظر.