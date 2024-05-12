وزير الرياضة: إجمالي الاستثمارات في مراكز الشباب والأندية بلغت 7 مليارات جنيه

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنشاء نحو 145 حمام سباحة في مراكز الشباب بعيدا عن موازنة الدولة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن التوسع في إنشاء مراكز التنمية الشبابية، وأشار إلى أن يتم التدخل في الأسعار الاقتصادية للمراكز الشبابية، والحفاظ على جودة المياه في حمامات السباحة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة سعت منذ يونيو 2018 إلى إحداث طفرة إنشائية كبيرة في العديد من مراكز الشباب عن طريق مشروعات الإدارة الاقتصادية والتي تجاوزت عائدها الاقتصادي 3.5 مليار جنيه من خلال 800 مشروع في 400 مركز شباب فقط لتحقيق تحول كيفي بتلك المراكز.

وأشار إلى خطة الوزارة الإنشائية داخل مراكز الشباب والتي تجاوزت 3 مليار جنيه علي مدار تلك الفترة، مشيرا إلى أن إجمالي الاستثمارات في مراكز الشباب والأندية الرياضية بلغت نحو 7 مليارات جنيه.

واستعرض أبرز ما تم انجازه وما يتعلق باقتصاديات الشباب والرياضة بوجه عام، موضحًا أن النظام الاقتصادي المحكم الذي يتضمن إنشاء كيانات اقتصادية على غرار شركة المدن لخدمات صيانة وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية والتي حققت حتى الآن فوائض مالية تم إعادة ضخها فى تنفيذ مزيد من مشروعات الإنشاء الجديد والتطوير الشامل للمنشآت الشبابية والرياضية.

وأكد وزير الشباب على سرعة معدلات تنفيذ الصيانة الشاملة والإنشاءات الجديدة وفقاً لمتطلبات النشء والشباب فى جميع قري ومدن محافظات الجمهورية.

وكشف أشرف صبحي، أن مراكز التنمية الشبابية بلغ عددها 44 مركز تنمية بشرية، قائلا: وهذا يشكل نسبة 10% فقط من خطة تحويل مراكز الشباب إلى مراكز تنمية شبابية.