حزب المؤتمر: الدولة المصرية لن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية

ثمن حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، إعلان وزير الخارجية سامح شكري أن اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية هي خيار استراتيجي اتخذته مصر منذ أكثر من 4 عقود ويعد ركيزة رئيسية في المنطقة لتحقيق السلام والأمن.

وقال حزب المؤتمر؛ إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لم ولن تتخل عن دعم القضية الفلسطينية، والاشقاء،الفلسطينين .

مؤكدًا على ضرورة تدخل المجتمع الدولي والخروج عن صمته ووقف إطلاق النار، وحل القضية الفلسطينية بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأشار إلى أن الوضع الإنساني في غزة لا يُحتمل ولا يمكن أن يستمر على حاله.

وتابع الحزب: أن قيام الاحتلال ضذ الإسرائيلي بأي عملية عسكرية في رفح ستتسبب في دمار كبير للمنطقة بأكملها، كما يهدد حياة الفلسطينيين الأبرياء للخطر.

وحذر المؤتمر القوى الدولية المعنية وفى مقدمتها الولايات المتحدة التى شهدت ومازالت تشهد مظاهرات مؤيدة للجانب الفلسطينى من أن اجتياح القطاع سيشكل تهديد للسلم والأمن وفى منطقة الشرق الأوسط والعالم، كما أنه لن يحقق الأمن والاستقرار بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني.