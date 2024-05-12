مارسيل سمير تسأل الحكومة بشأن مدى الاستفادة من أصول الصحف والمؤسسات القومية

تقدمت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، أمين سر لجنة المشروعات بالبرلمان، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تمتلك الصحف والمؤسسات القومية عدد من المطابع ودور النشر والمسارح وقاعات المؤتمرات وغيرها من الأصول التي تحتاج إليها هيئات الدولة المختلفة وبتكلفة مقبولة لضمان استمرارية تلك الصحف والمؤسسات التي يعمل لديها عشرات الآلاف من العاملين.

واستكملت النائبة: هذا بالإضافة إلى وجود ديون بين تلك المؤسسات وعدد من الوزارات يمكن تسويتها من خلال الاستفادة من الخدمات المتاحة لديهم، وكانت الهيئة القومية للتأمينات قد قدمت مبادرة عظيمة في إطار تسوية بعض المديونيات من خلال الاستفادة من الطباعة لدي تلك المؤسسات، الأمر الذي يمكن تكراره مع نماذج أخرى مماثلة.

أيضًا يحصل عدد كبير من الوزارات والهيئات على منح يتم من خلال إصدار مطبوعات وتنظيم ندوات ومؤتمرات وفاعليات يمكن تنفيذها من خلال الموسسات القومية التي تعاني من أوضاع مالية صعبة.

وتساءلت النائبة حول عدة نقاط في هذا الأمر، جاءت كالتالي:

١- ما خطة الحكومة للتعاون مع تلك المؤسسات فيما يتعلق بمبادلة الديون من خلال الاستفادة؟

2- ما هي خطة الدولة لتوجيه الهيئات والمؤسسات للاستفادة من الخدمات المتاحة لدى الصحف والمؤسسات القومية؟

وطالبت برد الحكومة على سؤالها كتابياً وفقًا للمادة 200 من اللأئحة الداخلية للمجلس.