نائبة التجمع تتقدم بطلب إحاطة للحكومة بشأن عدم صيانة شارع 15 مايو بشبرا الخيمة

تقدمت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، أمين سر لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التنمية المحلية والنقل، بشأن “عدم صيانة شارع ١٥ مايو (الشارع الجديد بشبرا الخيمة) محافظة القليوبية”.

وقال طلب الإحاطة: إن الشارع الجديد في شبرا الخيمة يعد شريان هام جدًافي ظل اهتمام الدولة بتطوير الطرق، وخاصة أن هذا الشارع بعد نقطة وصل بين. المتجهين لمحور العصار أو طريق بنها الحر و ميدان المؤسسة، وبالتالي يؤثر تهالك الشارع على سيارات المواطنين ،ووقت الانتقال من خلال وسائل النقل العام والخاص وأصحاب الأنشطة التجارية.

ولأن هذا الشارع حيوي ويؤثر على منطقة يقطن بها ما يقارب مليون و250 ألف مواطن حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وطالبت النائبة بإحالة الطلب إلى لجنة الإدارة المحلية للمناقشة.