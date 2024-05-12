نادى أسوان الرياضى يفوز على نادى جمهورية شبين بهدفين مقابل هدف

كتب حلمى طه سعيد:

فاز فريق نادى أسوان الرياضى على نظيره فريق نادى جمهورية شبين بهدفين مقابل هدف، وضمن البقاء فى دورى المحترفين، حيث كان نادي أسوان مهددا بالهبوط للدرجة الثانية، فى المباراة التى أقيمت على ملعب جمهورية شبين يوم الخميس الماضى.

أحزر الهدف الأول لفريق نادى أسوان اللاعب محمد ناجي جدو، فى الشوط الأول وأضاف اللاعب محمد اسامة الهدف الثانى خلال أحداث الشوط الثانى.

وبهذا الفوز، يكون فريق نادى أسوان، قد ضمن البقاء فى دورى المحترفين لعام 2024/2025.