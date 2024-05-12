معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي يتوقع فائضا في أسواق الغاز المسال بنهاية ٢٠٢٤

عززت المخاطر الجيوسياسية من الاعتماد على الغاز المسال خاصة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ودفع تغيير السعر العالمي إلي المضي نحو مصادر أخرى لإنتاج الطاقة، وتعهدت دول الاتحاد الأوروبي بالخفض الطوعي لاستهلاك الغاز واستخدام أكفاء للطاقة، والتوجه إلي مصادر طاقة أخري.

أصدر معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي تقريرا بشأن التوقعات العالمية للغاز المسال، ورجح التقرير أن يؤدي نمو الطلب الضعيف وموجة هائلة من الطاقة التصديرية الجديدة إلى حدوث فائض في أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية في غضون عامين وأن يحدث هذا التطور بشكل أسرع من المتوقع.

وأشار التقرير إلى أن انخفاض إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، المدفوعة بالحرب الروسية الأوكرانية تسببت في ارتفاع مفاجئ في واردات الغاز الطبيعي المسال للدول الأوروبية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية إلى مستويات قياسية. ولكن رغم الإضافات التصديرية المتواضعة في العامين الماضيين، انخفضت الأسعار عن مستويات عام 2022، بشكل رئيسي بسبب تراجع الطلب من الاقتصاديات المتقدمة.

وانخفضت واردات اليابان وكوريا الجنوبية وأوروبا – والتي تمثل أكثر من نصف الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال – في عام 2023، حيث انخفض الطلب فى اليابان بنسبة 8٪ في عام 2023. ومنذ عام 2018، انخفضت واردات اليابان السنوية من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 20٪. ومن المرجح أن يؤدي الزيادة المخطط لها في توليد الطاقة النووية والمتجددة – المدفوعة بسياسات المناخ والطاقة، إلى انخفاض الطلب بشكل أكبر.

كوريا الجنوبية

وفي كوريا الجنوبية، أكبر مشتر للغاز الطبيعي المسال الأمريكي، انخفضت الواردات بنحو 5٪ العام الماضي. وتتوقع الخطط طويلة الأجل للمناخ والطاقة في كوريا الجنوبية انخفاض واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 20٪ بحلول منتصف الثلاثينيات من هذا القرن، مع دخول محطات الطاقة الشمسية والرياح والنووية حيز التشغيل.

وشهدت واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال ركودا في عام 2023، متجاهلة توقعات ارتفاع الواردات لتعويض فقدان إمدادات الغاز الروسي. وانخفض استهلاك أوروبا الإجمالي للغاز بنسبة 20٪ في العامين الماضيين بسبب ارتفاع الأسعار وتدابير أمن الطاقة وسياسات المناخ.

أما فى الأسواق الاسيوية الناشئة، يواجه النمو الهيكلي للطلب على الغاز الطبيعي المسال شبكة معقدة من التحديات الاقتصادية والسياسية والمالية واللوجستية. وعززت أزمة الغاز الطبيعي المسال العالمية في السنوات القليلة الماضية من هذه التحديات، مما دفع بعض الدول الاسيوية إلى تقليل دور الغاز الطبيعي المسال في خطط تنميتها وتسريع تطوير مصادر الطاقة البديلة.

وفي جنوب شرق اسيا، من المرجح أن تقيد الجداول الزمنية الممتدة لمشاريع البنية التحتية الجديدة للغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى الاقتصاديات الإيجابية لمصادر الطاقة البديلة، من نمو طلب الغاز الطبيعي المسال، وخاصة في فيتنام والفلبين.

جنوب آسيا

وفي جنوب آسيا، فقد انخفضت واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 16٪ في عام 2022 ولكنها ارتفعت مرة أخرى في عام 2023 مع انخفاض الأسعار العالمية للشراء الفوري. لكن عامين من الأسعار المرتفعة والإمدادات غير الموثوقة أثارتا تحديات مالية وتحولاً في استخدام الوقود. على سبيل المثال، أعلنت باكستان العام الماضي أنها ستتوقف عن بناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز الطبيعي المسال. من المرجح أن تعزز انخفاضات الأسعار من واردات المنطقة، لكن القضايا المالية ومنافسة مصادر الطاقة الأخرى تشير إلى نمو غير متكافئ في الطلب.

في الصين، من المرجح أن ترتفع الواردات مع انخفاض الأسعار، لكن الإنتاج المحلي للغاز، وواردات الغاز عبر خطوط الأنابيب، والسياسات التي تفضل صناعات الطاقة المحلية يمكن أن تقيد نمو الطلب الهيكلي وتترك المشترين الصينيين للغاز الطبيعي المسال مع فائض من الكميات .

بينما أضعفت أزمة الغاز الطبيعي المسال نمو الطلب العالمي، دفعت الأسعار المرتفعة إلى موجة غير مسبوقة من العرض الجديد، حيث ضاعف مطورو الغاز الطبيعي المسال أكثر من مضاعفة البناء المخطط له مسبقًا لطاقة التصدير. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تضيف الطاقة الاسمية لمرافق تسييل الغاز الطبيعي المسال من المشاريع التي بدأت أعمال البناء بها بالفعل، أو التي حصلت على الموافقات المالية حوالي 193 مليون طن متري سنويًا (من الإمدادات الجديدة من 2024 حتى 2028 – بزيادة بنسبة 40٪ في غضون خمس سنوات.

وبحلول نهاية عام 2028، قد تصل الطاقة الاسمية الإجمالية لمرافق تسييل الغاز الطبيعي المسال في العالم إلى 666.5 مليون طن متري سنوياً. و تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يصل إجمالي تجارة الغاز الطبيعي المسال إلى 482 مليون طن متري بحلول عام 2050 بعبارة أخرى، تتجاوز طاقة تسييل الغاز الطبيعي المسال القادمة بحلول عام 2028 سيناريوهات الطلب طويلة الأجل لوكالة الطاقة الدولية.

من المرجح أن يؤدي النمو القوي في العرض إلى انخفاض الأسعار، مما يشجع على زيادة الشراء قصير الأجل. ومع ذلك، في جنوب وجنوب شرق آسيا، لا تزال التحديات المالية المستمرة وتأخر بنية الغاز والغاز الطبيعي المسال الجديدة تشكل تحديات هيكلية لنمو الطلب لن تحلها بيئة الأسعار المنخفضة بشكل كامل.

اعتبارًا من أواخر عام 2024، ستشهد أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية موجة غير مسبوقة من مشاريع تسييل جديدة تدخل حيز التشغيل. عند احتساب المشاريع قيد الإنشاء فقط أو المعتمدة من قبل جهات مالية قادرة، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تنمو طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال العالمية بحوالي 193 مليون متر طني من 2024 حتى 2028، لترتفع من نحو 474 مليون متر طني من الطاقة الاسمية في بداية هذا العام إلى 666.5 مليون متر طني بحلول نهاية عام 2028.6 وستكون هذه أسرع نموا للطاقة في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال والتي تمثل زيادة بنسبة 40٪ في غضون خمس سنوات فقط ..

لن تبدأ موجة عرض الغاز الطبيعي المسال المتوقعة على الفور. خلال عام 2024، من المقرر أن تدخل طاقة تسييل بمقدار 12 مليون متر طني فقط حيز التشغيل في جمهورية الكونغو والمكسيك وروسيا وموريتانيا/السنغال وأستراليا والولايات المتحدة. وقد سلمت مشروعان من هذه المشاريع الجديدة أولى شحناتها في وقت سابق من هذا العام.

إمدادات الغاز الطبيعي

بحلول نهاية عام 2024 أو بداية عام 2025، ستبدأ موجة عاتية من إمدادات الغاز الطبيعي المسال الجديدة في التشكل. يتوقع تقرير (IEEFA) أن يبدأ تشغيل ما يقرب من 37 مليون طن سنويًا من منشآت الغاز الطبيعي المسال الجديدة في عام 2025، يليه عام 2026 بسعة جديدة تبلغ 57 مليون طن سنويًا، وهي الأكبر على الإطلاق التي يتم بناؤها في عام واحد. يتوقع التقرير إضافة المزيد من قدرات الغاز الطبيعي المسال بمقدار 44 مليون طن سنويًا في عام 2027 و 43 مليون طن سنويًا في عام 2028

ولا تشمل هذه التوقعات عشرات من مشاريع الغاز الطبيعي المسال حول العالم التي تم اقتراحها ولكن لم تتلق بعد قرارا استثمارا نهائيا. كما أنها لا تحسب عدة مشاريع غير متوقع استكمالها حتى عام 2029 أو ما بعد ذلك. ومع ذلك، فإنها تشمل عدة مشاريع، لا سيما في روسيا وأفريقيا، تواجه مخاطر متزايدة من التأخيرات والانتكاسات السياسية.

سيتركز الجزء الأكبر من طاقة الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي سيتم استكمالها بحلول عام 2028 في الولايات المتحدة وقطر، مما سيدفع أستراليا – أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم في عامي 2021 و 2022 – إلى المرتبة الثالثة بعيدًا بين الموردين العالميين. وفي الوقت نفسه، يجري إنشاء طاقة إضافية كبيرة للغاز الطبيعي المسال في روسيا وكندا والدول الأفريقية وجدير بالذكر أن هناك خمسة مشاريع أتمت مرحلة قرار الاستثمار النهائي في إفريقيا بحجم إنتاج يقارب 14 مليون طن متري سنويًا من الطاقة. وتشمل المشاريع منشأتين عائمتين للغاز الطبيعي المسال قبالة سواحل جمهورية الكونغو، ومنشأة عائمة ثالثة قبالة سواحل موريتانيا والسنغال، ووحدة جديدة لنيجيريا ومشروعًا صغيرًا في الغابون. وقد تم اقتراح منشآت إضافية لتصدير الغاز الطبيعي المسال في موزمبيق، لكن تأخرت المشاريع بسبب المعارضة المحلية للمشروع والاضطرابات الاجتماعية والمخاوف الامنية .

الإنتاج العالمي للغاز الطبيعي المسال والموثوقية

أنتجت ثلاث دول – الولايات المتحدة وأستراليا وقطر – ثلاثة أخماس الغاز الطبيعي المسال في العالم في عام 2023 وللمرة الأولى، تفوقت الولايات المتحدة على أكبر منافسيها لتحتل المركز الأول بين مصدري الغاز الطبيعي المسال العالميين.

النمو في إفريقيا

أنتجت أفريقيا 41 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال العام الماضي من مشاريع في الجزائر ونيجيريا ومصر وأنغولا وغينيا الاستوائية وموزمبيق والكاميرون. لكن شحنات الغاز الطبيعي المسال الأفريقية انخفضت بنسبة 10٪ من ذروتها في عام 2019. وعانى كبار مصدري أفريقيا، الجزائر ونيجيريا، لسنوات من تراجع إنتاج الغاز. وفي حين نما إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي المسال في عام 2023، فمن المرجح أن يؤدي ارتفاع الاستهلاك المحلي للغاز وزيادة صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى تقليص إمدادات الغاز الخام لمصانع الغاز الطبيعي المسال في البلاد.

وأثارت أزمة الطاقة الأوروبية الاهتمام بالغاز الطبيعي المسال الأفريقي لتنويع إمدادات الغاز للقارة. ويستهدف الآن مطورو الغاز الطبيعي المسال – الذين تقودهم بشكل أساسي شركات النفط والغاز الأوروبية الكبرى – ما يقرب من 14 مليون طن متري سنويًا من طاقة التسييل الأفريقية الجديدة بحلول عام 2028.

ومع ذلك، فقد عززت التأخيرات المنتشرة في المشاريع من المخاطر المالية لبناء الغاز الطبيعي المسال الأفريقي. ففي جمهورية الكونغو، سلمت منشأة تانجو العائمة للغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة إيني البالغة 0.6 مليون طن متري سنويًا شحنتها الأولى في مارس 2024، متأخرة ستة أشهر عن الجدول الزمني. وتخطط إيني لمنشأة تصدير عائمة ثانية بطاقة 2.4 مليون طن متري سنويًا في الكونغو. ويهدف حاليًا مشروع بي بي العائم لتسييل الغاز البالغ 2.5 مليون طن متري سنويًا “أحميم تورتو الأكبر” قبالة موريتانيا والسنغال إلى الاستكمال بحلول صيف عام 2024، متأخرًا عامين عن الجدول الزمني. وكان مشروع توسعة وحدة 7 النيجيرية البالغ 7.8 مليون طن متري سنويًا قد أنجز أكثر من 50٪ اعتبارًا من نوفمبر 2023، لكن التأخيرات في إنتاج الغاز العميق تشير إلى أن التوسعة قد تواجه نفس نقص إمدادات الغاز الخام

وأعلنت شركة بيرينكو الأنجلو-فرنسية مؤخرًا عن قرار استثمار نهائي لمصنع غاز طبيعي مسال عائم بطاقة 0.7 مليون طن متري سنويًا في الغابون، لكن معظم المشاريع الأفريقية الأخرى المقترحة للغاز الطبيعي المسال لا تزال معلقة.

وأبقت توتال إنرجيز على مشروع موزمبيق للغاز الطبيعي المسال البالغ 13 مليون طن متري سنويًا والذي تبلغ قيمته 20 مليار دولار معلقًا منذ عام 2021 بسبب المعارضة الشعبية للمشروع والمناخ السياسي غير المستقر في مقاطعة كابو ديلغادو.86 وكانت الشركة تأمل في إعادة بدء أعمال البناء في المشروع العام الماضي، كما أجلت المخاوف الأمنية في كابو ديلغادو المشروع المقترح البالغ 18 مليون طن متري سنويًا “روفوما” لشركة إكسون موبيل.