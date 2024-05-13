مستقبل وطن: انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا تحول جديد في المسار المصري لحل القضية الفلسطينية

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية حريصة على حفظ السلام لعدم جر المنطقة إلى صراع آخر، وأن حل القضية الفلسطينية يتمثل فى حل الدولتين لأنه هو الخيار الأمثل لإنهاء الصراع، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

وأشاد أمين الشئون القانوني المركزية لحزب مستقبل وطن، بما أعلنته الخارجية المصرية بشأن اعتزام مصر التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

وقال عبداللطيف: هذه الخطوة جاءت في توقيت مهم في وقت تأخذ القضية الفلسطينية منحنى خطير، ومن ثم كانت مصر على قدر الحدث وسرعان ما أعلنتها قرارها سالف الذكر، إضافة للجهود الدبلوماسية والتحركات ودعم الأشقاء الفلسطينيين من خلال المساعدات الإنسانية التي لم ولن تتوقف طوال الوقت وهذا يعنى أن مصر تتحرك فى كافة القطاعات لحل القضية الفلسطينية.

وأضاف أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن مصر مستمرة في دورها التاريخي والإنساني للقضية الفلسطينية، ورفضها للعالم أجمع تصفية القضية من خلال التهجير القسرى، مواصلة اتصالاتها الحثيثة مع مختلف الأطراف من أجل تحقيق التهدئة ووقف التصعيد ، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء فى قطاع غزة، وتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة الإنسانية.