برلمانية: دعم مصر دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل يعكس تأييدها الكامل للقضية الفلسطينية

أشادت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إعلان مصر رسميا دعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى أن هذا القرار يعكس تأييد مصر الكامل للقضية الفلسطينية على مر التاريخ.

وأشارت “متى” إلى أن دعم مصر لدعوى جنوب أفريقيا جاء كرد فعل على استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني الأعزل، وسط صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي دون رادع لإسرائيل على جرائمها ضد الإنسانية فى قطاع غزة.

ودعت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى ضرورة وجود اتفاق بين مصر وجنوب أفريقيا لرصد كافة جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين الأبرياء فى قطاع غزة وتقديمها بالأدلة والوثائق إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ قرار من شأنه إيقاف اله الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة ومحاسبة مجرمي الاحتلال الإسرائيلي المتورطين في الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.

وطالبت كل دول العالم بضرورة الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا أسوة بمصر لكي يشكلوا قوة ضغط على إسرائيل لإصدار حكم من محكمة العدل الدولية من شأنه الانتصار لأرواح الشهداء من الفلسطينيين الأبرياء وردع كافة الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، والتى تتنافى مع كافة المواثيق الدولية.