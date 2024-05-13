برلماني: تحرك مصر للانضمام لدعوى جنوب إفريقيا يتماشي مع دورها المحوري تجاه القضية الفلسطينية

ثمن النائب محمد بدراوي عوض عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ما أعلنته وزارة الخارجية بشأن اعتزام مصر التدخل رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل، وما تقوم به من حرب إبادة تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل وقتل الأطفال والنساء والشيوخ وهو ما يتنافي مع نصوص القانون الدولي الإنساني واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وأشار النائب إلى أن ما أعلنت عنه مصر يعتبر خطوة جيدة للغاية ويتماشي مع دور مصر المحوري تجاه القضية الفلسطينية، لأن قدر مصر هو الدفاع عن ثوابت الأمة العربية والإسلامية وفي مقدمتها الدفاع عن الحق والعدل الفلسطيني.

وأكد بدراوي على أن الدولة المصرية قامت باتخاذ خطوات جادة وحقيقية لدعم القضية الفلسطينية منذ عشرات العقود وما زالت عند مواقفها الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية، وقدمت الغالي والنفيس تجاه القضية الفلسطينية من دماء وأموال ومقدرات وثروات الشعب المصري، وتعمل بصفة مستمرة علي حلحلة القضية الفلسطينية، وتعمل دبلوماسيتها وأجهزتها المعنية ليلا ونهارًا من أجل هذا الغرض، وهناك تحركات دبلوماسية على أعلى مستوى، والتواصل مع كافة القوي الدولية والإقليمية.

وقال عضو مجلس النواب: إن خطوة الانضمام في الدعوي الخاصة بجنوب إفريقيا خطوة سيكون من شأنها التطلع لإصدار حكم عادل يوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني أمام أعين العالم في حالة صمت غير مبرر من قبل المجتمع الدولي، خاصة وإن إعلان مصر يأتي نتيجة تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية غير الإنسانية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة منذ ما يزيد عن 7 أشهر، حيث دخلت الحرب شهرها الثامن وهناك استهداف مباشر للمدنيين وتلوح في الأفق مؤامرة خبيثة من قبل دولة الاحتلال للتهجير القسرى، بإتباع سياسة الأرض المحروقة والضغط علي الفلسطينيين، وذلك من خلال تدمير كل مظاهر الحياة فى قطاع غزة، وفي انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية چنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.