نهضة بركان يفوز على الزمالك.. والحسم على استاد القاهرة 

خرج فريق الزمالك بأقل ضرر من ملعب مضيفه نهضة بركان المغربى، فى ذهاب نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما خسر بهدفين مقابل هدف، لتصبح مُهمته في التعويض وحصد اللقب قائمة في مباراة الإياب حال فوزه بهدف نظيف.

تقدم نهضة بركان بهدفين في الشوط الأول عن طريق يوسوفو دايو وعادل تاحيف، فيما أحزر سيف الدين الجزيرى هدف الزمالك الوحيد مع بداية الشوط الثاني.

بدأ فريق نهضة بركان بقوة وتقدم بهدفين في الشوط الأول، أحرزهما كل من المدافعين: البوركينافي إيسوفا دايو والمغربي عادل تحيف، في الدقيقتين (13 من ركلة جزاء، 32) على الترتيب.

فيما سجل المهاجم التونسى سيف الدين الجزيرى هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 46 من زمن اللقاء الذى جرى على الملعب البلدى بمدينة بركان.

وبالغ الفريقان في حذرهما، لتغيب الفرص الخطرة عن المرميين، وتوقفت المباراة فى الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من ضائع إثر اقتحام أحد الجماهير الملعب وهو يركض رافعا العلم الفلسطينى وسط تشجيع الجماهير.

وستتجدد المواجهة بين الزمالك ونهضة بركان في مباراة الإياب، التي ستجمعهما يوم «الأحد» 19 مايو الجارى، على ملعب استاد القاهرة الدولى.