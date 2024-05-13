هذا ما يحتاجه الزمالك ونهضة بركان للفوز بالكونفدرالية الأفريقية

انتهت موقعة الذهاب بين فريقى نهضة بركان المغربى والزمالك المصرى، فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية 2024 بفارق هدف لصالح الفريق المغربى.

وفاز نهضة بركان على ضيفه الزمالك فى ذهاب نهائى الكونفدرالية على الملعب البلدى فى بركان بنتيجة 2-1 مساء أمس «السبت»، ليتأجل الحسم إلى لقاء الإياب فى القاهرة، حيث أصبحت حظوظ الفريقين متساوية، بالرغم من فوز صاحب الأرض بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة فى القاهرة يوم «الأحد» المقبل، حيث يستضيف الأبيض مباراة الإياب يوم 19 مايو الحالى.

ويكفى الزمالك تحقيق الفوز بهدف دون رد في لقاء الإياب على ملعبه من أجل حسم التتويج، أو الفوز بأى نتيجة بشرط أن يكون الفارق هدفين، ما يعنى تكرار نتيجة الذهاب وفوز الأبيض 2-1 فستذهب المباراة لأشواط إضافية ثم ركلات ترجيح.

وتنص اللوائح على احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين في حالة التعادل، وهى القاعدة التى تم إلغاؤها في البطولات القارية الأخرى باستثناء قارة أفريقيا، وهو ما يصب في صالح الزمالك.

فيما يمتلك نهضة بركان، عدة فرص للفوز بلقب الكونفدرالية والثأر من خسارته على يد الزمالك قبل 5 سنوات بعد حسم لقاء الذهاب لصالحه، حيث يكفى نهضة بركان التعادل في لقاء العودة مع الزمالك بأى نتيجة من أجل حصد اللقب، حيث سيحافظ على تقدمه 2-1 في الذهاب.