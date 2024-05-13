تعرف على ما قاله جوميز عن خسارة الزمالك أمام نهضة بركان

أشار المدير الفنى لفريق نادى الزمالك جوزيه جوميز، إلى قدرة فريقه على العودة أمام نهضة بركان المغربى بمباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر لها «الأحد» المقبل، على ملعب استاد القاهرة الدولى.

وقال جوميز في تصريحاته إعلامية عقب نهاية المباراة: «لست سعيداً بالطريقة التي بدأنا بها المباراة، واستقبلنا بها الهدف الثانى من ركلة ثابتة، وكلا الفريقين لعبا بشكل جيد».

وأضاف مدرب الزمالك، قائلاً: «لست سعيداً بالنتيجة، استعدينا لهذا اللقاء من أجل الفوز وتقديم كرة قدم جيدة، ولم نستطع لعب كرة قدم جيدة لأسباب عديدة».

وأكمل جوزيه جوميز: «لقد منحنا الحرية لثنائي الهجوم وتبادل أماكنهم، لكن هذا الأمر جعلنا نخلق مساحات، لم نلعب مباراة سيئة فى المجمل، ولم نستغل الفرص التى لاحت لنا فى الشوط الأول».

وتابع مدرب الزمالك: «نستطيع السيطرة على الكرة فى لقاء الإياب، لكن هل سيُتيح لنا نهضة بركان الحصول على مساحات؟، هذا ما سنراه فى المباراة، وأعتقد أنه لدينا القدرة على تغيير نتيجة المباراة فى الشوط الثانى بالقاهرة».

واختتم مدرب الزمالك جوزيه جوميز، موضحاً أنه الزمالك يجب أن يركز بشكل أفضل ويخلق فرصاً من أجل التسجيل وتهديد مرمى نهضة بركان فى الإياب، مشيراً إلى سرعة بدء الإعداد للقاء العودة من أجل تحقيق الفوز وحسم اللقب.