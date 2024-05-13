بعثة الزمالك تعود من المغرب.. وجوميز يمنح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم

وصلت بسلامة الله إلى أرض الوطن، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى مطار القاهرة، قادمة من المغرب بعد خوض مباراة نهضة بركان فى ذهاب نهائى كأس الكونفدرالية، بعد رحلة طيران استغرقت ما يقرُب من خمس ساعات.

وكان فريق نادى الزمالك، قد تعرض للخسارة بهدفين مقابل هدف أمام نهضة بركان فى المباراة التي أقيمت بالملعب البلدى، فى ذهاب نهائى كأس الكونفدرالية، ويحتاج الأبيض للفوز بهدف نظيف فى لقاء العودة المقرر له «الأحد» المقبل للتتويج باللقب.

وفى سياق آخر، قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة اليوم «الاثنين» من التدريبات بعد العودة من المغرب، عقب خوض مباراة نهضة بركان في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

ويستأنف الزمالك تدريباته غداً «الثلاثاء» على ملعب النادى، استعداداً للقاء العودة أمام نهضة بركان المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.