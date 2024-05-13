تعرف على برنامج الأهلى قبل لقاء الترجى فى نهائى أفريقيا

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، تفاصيل برنامج «المارد الأحمر» استعدادا لذهاب نهائى دورى الأبطال أمام الترجي التونسي، والمقرر له أن تُقام يوم «السبت» المقبل، حيث سيحل الأهلى ضيفا على نظيره الترجى، فى ذهاب نهائى دورى الأبطال، على أن تُقام مباراة الإياب يوم 25 مايو الجارى، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولى.

وسيتدرب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى قبل لقاء الترجى التونسى 5 مرات، بعدها يحصل الفريق على راحة 24 ساعة.

وكان فريق النادى الأهلى، قد لعب آخر مبارياته أمام بلدية المحلة، يوم «السبت» الماضى، وخاض الفريق مرانه أمس «الأحد»، قبل أن يقرر الجهاز الفنى منح اللاعبين راحة من التدريب اليوم «الاثنين».

ويعود الأهلي ليتدرب يومى «الثلاثاء والأربعاء»، على ملعب التتش بالجزيرة، ومن ثم تتجه البعثة إلى مطار القاهرة، بعد مران الأربعاء، من أجل السفر إلى تونس.

ويخوض الأهلى مرانين في تونس، يومى «الخميس والجمعة»، قبل لقاء الترجى، والمقرر له الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، يوم «السبت» المقبل.