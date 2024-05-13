موازنة مرفوضة لحكومة الرحيل.. إيهاب منصور: لا جديد ولا تعديل للأولويات

أعلن المهندس ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رفضه لموازنة العام المالي 24\2025 وذلك أثناء مناقشة بعض موازنات الهيئات الاقتصادية بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، واصفًا إياها بـ”الموازنة التي لا تعبر عن طموحات المواطنين ولا تعبر أيضًا عن الاستخدامات الصحيحة، ولا يوجد أي تعديل للأولويات، وهى استمرار نفس السياسات السابقة والتي أظهرت فشلها”.

وناقشت اللجنة موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والتي علق عليها النائب قائلًا: إننا في احتياج لإعادة دراسة اكتوارية لرفع المعاناة عن أصحاب المعاشات سواء الذين يتقاضون زيادة سنوية 15% فقط رغم الارتفاع الشديد في الأسعار، وكذلك معاناة من خرجوا على المعاش المبكر طبقا لقانون 148 لسنة 2019.

وأشار النائب إلى أهمية أن تقوم الهيئة بعمل توعية على السوشيال ميديا لأخطار المواطنين بكل ما هو جديد حتى لا يفاجئ المواطنين بتطبيقات لا يعلموا عنها شئ كما حدث فى المعاش المبكر، وبخصوص وزارة الكهرباء فقد أبدى “منصور” استياءه الشديد من استمرار قطع الكهرباء، مشددًا على أنه أمر غير مقبول في ظل وجود امتحانات حاليًا لأبنائنا فى السنوات المختلفة، ليأتي رد المسئولين بأنه تم تغيير المواعيد ليكون الانقطاع من الساعة 3 إلى 7 مساءًا.

وعلق إيهاب منصور قائلًا: هل تعلموا أن امتحانات الجيزة تنتهي الساعة 5 ونصف مساء، بما يعنى أن الكهرباء مقطوعة أثناء الامتحانات، ويجب أن يكون هناك تنسيق بين الوزارات المعنية (وزارة التربية والتعليم ووزارة الكهرباء) حتى لا يحدث انقطاع أثناء الامتحانات، منوهاً إلى أنه يوجد ضرورة لعدم قطع الكهرباء في هذه الفترة حيث يعود أبنائنا إلى منازلهم لمذاكرة دروسهم استعدادا للامتحانات.

ووجه النائب الشكر المسئولين ورئيس الوزراء لاستجابته وعدم قطع الكهرباء عن الكنائس فى أسبوع الآلام وعيد القيامة، منوهًا انه بعض الأماكن لم تلتزم بهذا القرار وقام بمخاطبة المسئولين في حينه لإرجاع الكهرباء لتلك الكنائس، وأشار النائب أيضًا إلى أن الوزارة يجب أن تدرس آليات لإنهاء ذلك الانقطاع، حيث يأتي رد المسئولين “لا نعلم”، رغم أن الكهرباء كانت البند الوحيد الذي كان به فائض أصبح الآن “قاطع”.

وناقشت لجنة الخطة والموازنة أيضًا موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وفى تعقيبه على الموازنة لفت النائب إلى عدم وجود تيسيرات حقيقية للمواطنين لاستخدام الطاقة الشمسية، مشيرًا إلى تجربة سابقة له فى بعض الأندية حيث وجد تعنت وصعوبة فى استيفاء الاشتراطات ودفع المبالغ للتحول الى الطاقة الشمسية.

وفيما يخص مناقشة موازنة بنك ناصر الاجتماعي، علق النائب على انخفاض الإيرادات والإرباح المتنوعة من مليار و504 مليون لـ 254 مليون، فقط وكذلك عن مصروفات الصيانة التي كانت فى العام الماضي 20 مليون جنيه ووضعت فى هذا العام 74 مليون جنيه بزيادة 54 مليون جنيه بزيادة بنسبة 270%، وهى نسبة غير مقبولة، وكان تعليق المسئولين أن هذه الزيادة نتيجة زيادة الحاسب الالكتروني، ليقاطعه النائب إيهاب منصور قائلًا: هتصينوا حواسب الكترونية بـ74 مليون جنيه فى السنة! أمر غير منطقي، وطلب النائب من رئيس اللجنة أن يتم موافاة البرلمان بالبيانات الخاصة بهذا البند الغريب.

وحول مخصصات برنامج تكافل وكرامة والمقدرة فى موازنة العام القادم 35 مليار جنيه، تساءل النائب عن تخصيص مبلغ 500 مليون جنيه للصرف على التعليم المجتمعي وأفاد مندوبي الوزارة أن تلك القيمة مخصصة لتكافؤ فرص تعليمية للطلبة وفيما يخص معاش الطفل انتقدت اللجنة والنواب القيمة المخصصة 70 مليون جنيه فقط في حين أن الوزارة كان طلبها الأساسي 1.7 مليار جنيه وهوا ما قد يؤثر على المعاش.