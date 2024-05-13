بسبب محمد صلاح.. تحرك غير مُعلن داخل قلعة الـ«آنفيلد»

يُسدل الستار على نسخة «البريميرليج» 2023-2024، يوم 19 مايو الجارى، ومع دخول الأسبوع الأخير من موسم الدورى الإنجليزى الممتاز، يتحول اهتمام الأندية فى جميع الأنحاء بالتدريج إلى فترة الانتقالات الصيفية، حيث من المتوقع أن ينفق الستة الكبار الأموال على التعاقدات الكبيرة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وحينما نتحدث عن ميركاتو الصيف فى الدورى الإنجليزى، يتبين أنه فى مقدمة القائمة الدولى المصرى محمد صلاح، خاصةً مع دخوله الموسم الأخير في عقده مع «الريدز»، حيث تتباين الأقاويل حول بقائه داخل قلعة «آنفيلد» حتى نهاية عقده، وبين رحيله إلى الدورى السعودى فى ظل الإغراءات الكبيرة المستمرة منذ عام مضى.

وكشف موقع « TBR Football»، عن«تحرك سرى»، داخل ليفربول بشأن الفرعون محمد صلاح، وأكد الموقع الرياضى أن إدارة «الريدز»، أبدت اهتمامًا بالتعاقد مع مهاجم برشلونة رافينيا دياز هذا الصيف.

جاء ليفربول ضمن مجموعة من الأندية، التى تم إبلاغها بأن اللاعب البرازيلى الدولى، والذى كان أحد نجوم ليدز يونايتد فى وقتٍ سابق، ربما يخطط للعودة إلى الدورى الإنجليزى الممتاز«البريميرليج» فى الموسم المقبل.

وأشار الموقع الرياضى، إلى أن رافينيا دياز، والذى تتنافس على ضمه أندية أرسنال وتشيلسى وتوتنهام، يخطط «ليفربول» لأن يكون بديل طويل الأمد لمحمد صلاح هذا الصيف، تحسبا لرحيله المحتمل، وذلك فضلا عن أن رحيله حتى فى الموسم المقبل، يفرض على إدارة الريدز التعاقد مع بديل لسد العجز الذى سيخلفه رحيل هداف الفريق ونجمه الأول فى آخر 7 سنوات.