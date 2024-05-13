تعليق الـ«كاف» على أخطاء حكم مباراة الزمالك ونهضة بركان فى الكونفدرالية

حسم مصدر مسؤول بلجنة حكام الـ«كاف»، الجدل الدائر بشأن ركلة جزاء نهضة بركان أمام نادى الزمالك فى ذهاب نهائى بطولة الكونفدرالية بالشوط الاول من عمر المباراة، وكشف عن مدى صحة ركلة جزاء نهضة بركان أمام الزمالك

وقال المصدر في تصريحات إعلامية: «ركلة جزاء نهضة بركان أمام نادى الزمالك صحيحة، والإعاقة واضحة من لاعب الزمالك مع لاعب نهضة بركان، مع وجود خطأين غير مبررين لحكم المباراة، الخطأ الأول التأخير في العودة لتقنية الفار فى ركلة الجزاء، وهذا أمر كان غريب من الحكم وطاقم الفيديو».

والخطأ الثانى للحكم، هو التهاون في بعض التدخلات العنيفة من لاعبى الفريقين وعدم إشهار البطاقة الصفراء فى أى تدخل، مما تسبّب في تدخلات عنيفة واضحة، كان لابد من التدخل فيها وإشهار البطاقة الصفراء.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مواجهة نهضة بركان المقبلة يوم «الأحد» المقبل، على ملعب استاد القاهرة، بحضور جماهيرى من المُتوقع أن يتخطى حاجز الـ50 الف مشجع في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة.