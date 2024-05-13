تشكيل ليفربول المتوقع أمام أستون فيلا بالدورى الإنجليزى

استقر المدير الفنى لفريق ليفربول يورجن كلوب، على تشكيل لاعبيه لمواجهة أستون فيلا، اليوم «الإثنين»، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

ويستضيف ملعب «فيلا بارك»، مباراة فريق ليفربول أمام نظيره فريق أستون فيلا، ضمن مواجهات الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة من مسابقة الدورى الإنجليزي الممتاز.

يدخل ليفربول لقاء اليوم لتحقيق الفوز، وتعزيز موقفه فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزى، بعد فقد حظوظه رسميًا في المنافسة على اللقب، وانحسار الصراع بين أرسنال ومانشستر سيتى في الأمتار الأخيرة من المسابقة.

وتعد مباراة ليفربول وأستون فيلا، المباراة الأخيرة ليورجن كلوب خارج ملعبه، بعدما أعلن رحيله عن تدريب «الريدز» بنهاية الموسم الجارى، ومن المنتظر أن يخوض يورجن كلوب منافسات الجولة الأخيرة على ملعب «آنفيلد».

ومن المتوقع أن يأتى تشكيل ليفربول أمام أستون فيلا فى الدورى الإنجليزى كالآتى:

فى حراسة المرمى: أليسون بيكر – خط الدفاع: أندي روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جاريل كوانساه، ترينت ألكسندر أرنولد – خط الوسط: واتارو إندو، أليكسيس ماك أليستر، كورتيس جونز – وفى خط الهجوم: ديوجو جوتا، محمد صلاح، داروين نونيز.