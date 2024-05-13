تعليم النواب توصي بإدراج علاج أطباء الامتياز بالمستشفيات العاملين بها

أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، وزارة المالية بضرورة إدراج علاج أطباء الامتياز بالمستشفيات العاملين بها، وسرعة صرف 100 مليون جنيها لمستشفيات قصر العيني لتلبية متطلباتها.

جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة 2024 / 2025 بحضور كافة رؤساء الجامعات ومديري المستشفيات الجامعية.

جاءت التوصية بعد مطالب الدكتور حسام صلاح عميد طب القصر العيني جامعة القاهرة، بضرورة إدراج أطباء الامتياز بمستشفي قصر العيني سواء للعلاج بمستشفى الطلبة التابعة للاجنمعة أو أسوة بالعاملين بالجامعة ويعالجوا بالمستشفيات الجامعية.

كما طالب الدكتور حسام صلاح بضرورة ان يتم زيادة الحد الادني للاجور لأطباء الامتياز بقصر العيني، وعقب د. وليد أنور رئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية: أنه وفقاً لقانون الجامعت وتخرج طلاب كليات الطب بنظام 5+2 فان الطالب بعد الخمس سنوات يحصل علي شهادة الطب والجراحة ثم يكون طالب إمتياز يوتقاضي 80% من الحد الأدني حيث وصل إلي 2800 ، ونطالب بزيادته مع زيادة الحد الأدني للأجور.

وقتا الدكتور حسام صلاح: إن التوجيهات الرئاسية في الموازنة الجديدة جاءت بدعم قطاع الصحة والتعليم، مشيراً إلى أن القصر العيني يجري سنوياً 5 مليون فحص، ويستقبل 2.5 مليون حالة ، و120 ألف حالة جراجية سنوياً.

وأكد “صلاح” أن هناك عجز يقارب الـ 170 مليون جنيها منها 50 مليون جنيها أدوية و40 مليون جنيها مستلزمات و15 مليون أغذية و10 مليون جنيه صيانة، حيث يستقبل قصر العيني حالات من كافة انحاء الجمهورية فهو “ملك الشعب”.

وتابع: وفرنا تمويل ذاتي 400 مليون جنيها وحققت فائض للصرف منها لكن هناك التزامات كثيرة وبما لا يؤثر على أرصدة الوحدات بأجر.

وفي نهاية الإجتماع اوصي د. سامي هاشم رئيس اللجنة مسئولي المالية بسرعة صرف 100 مليون جنيها لمستشفيات القصر العيني لتوفير احتياجاتها.