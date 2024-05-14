” حجازى” : لليونسكو دور حيوى في تعزيز دور اللغة العربية والتنوع الثقافي بين الدول

شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فعالية “اللغة العربية مصدر الإلهام والإبداع” التي تنظمها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتعاون مع منظمة اليونسكو في إطار المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “اتكلم عربي”.

جاء ذلك بحضور، الدكتورة نوريا سانز المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة، والدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب

وقد أشاد الدكتور رضا حجازى بالفعالية وتنظيمها وأهدافها، والتي تعزز دور اللغة العربية كمصدر للإلهام والإبداع ودور كتابنا وأدبائنا في تشكيل وجداننا الأدبي والحفاظ على لغتنا العربية لتستمر في الإزدهار لأجيال قادمة، وتنوع استخدام الأساليب والتقنيات الجديدة في تعليم أبنائنا اللغة العربية بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، مؤكدا على دور الدولة المصرية في الحفاظ على اللغة العربية كأحد مقومات الهوية الوطنية والثقافية.

كما أكد الوزير على دور منظمة اليونيسكو في تعزيز دور اللغة العربية في الربط بين الثقافات وتعزيز التنوع الثقافي، مثمنا سبل التعاون المشتركة بين وزارة التربية والتعليم والمنظمة.

وتضمنت الفعالية جلسة نقاشية حول شعار “اللغة العربية مصدر الإلهام والإبداع” والتي استعرضت الربط بين التراث واللغة وتعزيز الهوية المصرية.

وتأتي الفعالية في إطار المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “اتكلم عربي” التي تعد مبادرة أحد المبادرات القومية التي تستهدف المهارات اللغوية للمصريين بالخارج من خلال الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة، وأيضاً إعداد دليل تعليمي لأولياء الأمور، والتعريف بالمناسبات الوطنية، والحفاظ على الهوية وتعريف أبنائنا في الخارج بالتراث والعادات والتقاليد والقيم المصرية.