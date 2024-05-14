تعادل مُثير بين ليفربول وأستون فيلا فى الدورى الإنجليزى

انتهى لقاء فريق ليفربول أمام نظيره فريق أستون فيلا فى إطار مُنافسات الدورى الإنجليزى الـ«بريميرليج»، بتعادلٍ مُثير بنتيجة 3-3.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب فيلا بارك قد بدأ عن طريق إيميليانو مارتينيز في الدقيقة 2 من اللقاء بالخطأ في مرمى فريقه، وذلك بعد أن أساء التعامل مع الكرة وصلت له.

فيما أدرك يورى تليمانس التعادل للـ«فيلانز» فى الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول، وذلك بعد تمريرة مساعدة من أولي واتكينز

ثم عاد فريق ليفربول ليسجل هدفه الثانى في الدقيقة 23 من اللقاء، عن طريق كودى جاكبو، وذلك بعد أن تابع كرة أمام مرمى أصحاب الأرض.

وتمكن اللاعب أمورين كوانساه من تسجيل الهدف الثالث للـ«ريدز» فى الدقيقة 48 من عمر اللقاء، وذلك بعد ارتقاء رائع وتسديدة مُتقنة بالرأس.

وقلص جون دوران الفارق بهدفٍ لأصحاب الأرض فى الدقيقة 85 بعد تمهيد رائع وتسديدة مُتقنة من على حافة منطقة الجزاء، وأدرك دوران التعادل في الدقيقة 88 بعد كرة خدعت حارس الريدز أليسون بيكر.

وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد فريق ليفربول بعد التعادل للنقطة رقم 79 يحتل بهم المركز التاسع في جدول ترتيب الدورى الإنجليزى الـ«بريميرليج»، ، فيما يحتل فريق أستون فيلا المركز الرابع برصيد 68 نقطة.

وسيختتم ليفربول الموسم بمُواجهة وولفرهامبتون على أرض ملعب أنفيلد رود يوم «الأحد» المُقبل، فيما سيختتم الفيلانز الموسم بمُواجهة كريستال بالاس على أرض سيلهرست بارك فى نفس اليوم.