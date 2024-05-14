برلماني: دعم مصر لدعوى جنوب افريقيا دليل على موقفنا الثابت تجاه القضية الفلسطينية

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن اعتزام مصر التدخل رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، دليل جديد على موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية.

وأوضح: أن الدولة المصرية تعمل على تحقيق حل دائم وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما في ذلك إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد عضو مجلس النواب، أهمية توحيد الجهود الدولية لدعم القضية الفلسطينية والعمل المشترك من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وذلك من أجل مستقبل أفضل للجميع.

وأشار النائب زكي عباس، إلى أن مصر حذرت مرارا وتكرارا من تبعات هذا التصعيد وحان الآن للجوء إلى محكمة العدل الدولية واتخاذ كافة السبل السياسية والدبلوماسية والقانونية لمواجهة التصعيد الذي يقوم به الاحتلال.

وتابع عضو مجلس النواب، مصر بما تمتلكه من خبرة قانونية وقدرة دبلوماسية وتميز لدى مفاوضها قادرة على أن تنتزع الحقوق لها ولأصحابها بأدلة وبراهين وحجج قانونية سليمة، لافتًا إلى أن القيادة السياسية والدولة المصرية تعملان على قدمٍ وساق من أجل دعم الأشقاء فى غزة، سواء كان أمنيًا أو سياسيًا أو قانونيًا وحتى بجهود المجتمع المدنى فى تقديم أطنان المساعدات والإغاثات لمواجهة الظروف والأحداث الصعبة التى يعيشونها هناك.