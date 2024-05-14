اليوم.. ديربى سكندرى بين زعيم الثغر وسموحة فى افتتاح الجولة الـ23 للدورى

فى الرابعة عصر اليوم «الثلاثاء»، وعلى استاد الاسكندرية، يلتقى فريقا زعيم الثغر وسموحة، فى ديربى الإسكندرية فى افتتاح مباريات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدورى، فى مواجهة قوية فى ظل إصرار الفريقين على الفوز.

ويأتى فريق الاتحاد السكندرى فى المركز الرابع لجدول ترتيب الدورى برصيد 35 نقطة، فيما يأتى نظيره فريق سموحة فى المركز الثامن بـ31 نقطة.

ويعود لاعب فريق سموحة حسام حسن، للتشكيل الأساسى للفريق فى مباراة الاتحاد السكندري بالدوري المصري الممتاز «دورىNile»، بعد أن غاب عن مباراة زد الماضية فى الدورى، بسبب الإيقاف، بعد تعرضه للطرد خلال مباراة الزمالك بالدورى.

ويعد حسام حسن هو هداف فريق سموحة في الوقت الحالي، حيث يعتمد عليه أحمد سامي، المدير الفني للفريق، بشكل أساسي في قيادة خط الهجوم.

من جانبه، قال أحمد سامي، إن مباراة الاتحاد دائما ما تتمتع بالقوة والمتعة وتخطى باهتمام إعلامي ولها طابع خاص والفوز فيها بست نقاط.

وكان محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة حضر التدريب الأخير للفريق، وطالب اللاعبين بالأداء الجيد وعدم التركيز مع أخطاء الحكام.

وتأجلت مباراة الزمالك وزد لارتباط الفريق الأبيض بنهائى الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربى.