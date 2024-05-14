صحة النواب توصي بتفعيل قرار الوزراء بإلزام المنشآت الطبية والمستشفيات بتقديم العلاج للطوارئ والحوادث بالمجان 48 ساعة

شدد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة على أن اللجنة أكدت على أهمية التنبيه على مديرى الشئون الصحية بالمحافظات وقطاعي مكتب وزير الصحة والسكان وقطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة والسكان على تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1263 لسنة 2014 بشأن التزام جميع المنشآت الطبية والمستشفيات بتقديم العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة 48 ساعة، مع التنويه بأن اللائحة رقم 74 لسنة 2024 هي لائحة استرشادية لاسترداد مقابل الخدمات الصحية المؤداة من قبل التأمين الصحى ونفقة الدولة وان تمتع المواطن المصري بالخدمة الصحية ليس رفاهية بل هو حق دستورى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنه الصحة والسكان بمجلس النواب برئاسة الدكتور اشرف حاتم لمناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، لوزارة الصحة.

وأوصت اللجنة بشأن الخدمات أو التدخلات الطبية التي تكون خارج تغطية نفقة الدولة؛ أوضح رئيس لجنة الصحة والسكان أنه يتم دفعها من صندوق المستشفى بنسبة (25%) بقرار من مجلس أدارة المستشفي، وبالنسبة للعيادات الخارجية والحالات المزمنة والتكرارية (مثل الضغط والسكر وامراض الدم والصدر والقلب) يتم صدور قرار صرف العلاج على نفقة التأمين الصحي أو نفقة الدولة.

وبالنسبة للحالات الحادة يتم صرف الدواء اللازم على ألا يزيد عن ثلاثة أصناف من الأدوية الأساسية المحدثة من الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان حسب كل حالة وقرار الطبيب الإخصائي على ألا تحتوي علي مكملات غذائية أو فيتامينات.