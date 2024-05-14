شباب النواب تطالب المالية والتخطيط تنفيذ التكليفات الرئاسية بتوفير الاعتمادات المالية لأكاديمية التدريب

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين وزيري التخطيط والمالية، بتنفيذ التكليفات الرئاسية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للأكاديمية الوطنية للتدريب لإنجاز الأعمال الموكلة إليها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب اليوم لمناقشة موازنة الأكاديمية الوطنية للتدريب بمشاركة الدكتور رشا راغب المدير التنفيذي الأكاديمية.

وانتقد الدكتور محمود حسين قيام مسئولي وزارتي المالية والتخطيط، بتخفيض موازنة انشاء مركز الذكاء الاصطناعي، والذي كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأكاديمية بتنفيذه من 150 مليون جنيه إلى 70 مليون حنيه، متسائلا: لماذا لا تنفذ الوزارتين توجيهات رئيس الجمهورية؟.

وطالب رئيس لجنة الشباب مسئولي وزارتي المالية والتخطيط، بتنظيم زيارة للأكاديمية الوطنية للتدريب وحضور دورة تعريفية بمجهودات الأكاديمية الوطنية للتدريب، لانه لا يمكن تقييم الأمور في جهة معنية بتدريب الشباب بمبدأ المكسب والخسارة ، خاصة أن الاستثمار في الشباب هو الاستثمار الأهم لأي دولة.

وأكد أن الأكاديمية الوطنية للتدري، تساهم في تخريج عدد كبير من قيادات الدولة في مختلف الهيئات الحكومية، منتقدا تخفيض بند الاستثمارات الجارية المتعلقة بالأكاديمية من 150 مليون جنيه إلى 70 مليون جنيه .

وأوضح رئيس لجنة الشباب أن اللجنة أوصت العام الماضي بتوفير كافة متطلبات الأكاديمية لاستكمال منشآت الهيئة، ولكن لم تلتزم وزارتي المالية والتخطيط بتلك التوصيات أيضًا، وهو ما يعد بمثابة إهدار المال العام، لأن ما كان سيتكلف جنيه واحد العام الماضى سيتكلف أضعاف حاليا، مشددا علي وزارتي التخطيط والمالية الالتزام بالتكليفات الرئاسية ، فيما يتعلق بالأكاديمية الوطنية للتدريب