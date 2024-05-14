المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب: نحتاج للاستثمار في أولادنا حتى لا يتحولوا لقنابل موقوتة حال عدم تأهيلهم

أعلنت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب موافقة وزارة التخطيط علي إطلاق مجموعة ثانية من برنامج “المرأة تقود في المحافظات” والذي تنفذه الأكاديمية بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة،.

وقالت خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة اليوم، برئاسة الدكتور محمود حسين ، لمناقشة موزانة الأكاديمية، أن المرحلة الأولي من البرنامج تضمنت تدريب السيدات في 27 محافظة، وقام المدربين والمنسيقين بالأكاديمية ، بالذهاب للمحافظات منها محافظات الصعيد.

وأشارت إلي أن الأكاديمية الوطنية للتدريب قامت بتدريب 9200 شاب من مختلف محافظات الجمهورية للتعرف علي مشروع حياة كريمة ذلك المشروع الذي تم تصنيفه بأنه الأكبر في العالم ،حيث يسمح التدريب بتعريف هؤلاء الطلاب بأهيمة ذلك المشروع القومي المهم.

وكشفت النائبة خلال الاجتماع عدم قيام وزارة المالية بتخصيص نصف المطلوب من موازنة الهيئة، مؤكدة أن الهيئة قادرة علي تمويل العدد من الدورات التدريبية تمويل ذاتي الي جانب تمويل عدد من التكليفات التي تسند إليها، متابعة؛ محتاجين نستثمر في اولادنا حتي لايكونوا قنبلة تنفجر في وجوهنا إذا لم يكن لديهم علم ومعرفة وتدريب وتأهيل.