الترجى لا يخسر فى رادس منذ 372 يوما بأفريقيا.. وآخر هزيمة كانت أمام الأهلى

يترقب عشاق الكرة العربية والأفريقية القمة المنتظرة بين الترجى والأهلى، والمقرر إقامتها فى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا للنسخة الجارية 2023-2024.

ويحل الأهلى ضيفا على الترجى بملعب رادس فى العاشرة مساء يوم «السبت» المقبل، فى قمة الذهاب لنهائى دوري أبطال أفريقيا.

ويتطلع «المارد الأحمر» لمواصلة هيمنته على القارة السمراء، خاصة وأنه يخوض النهائى الخامس له على التوالى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، وهذا ما لم يحققه أي فريق آخر، ويأمل الأهلى فى الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب رادس، تسهل من مهمته فى لقاء الإياب والمقرر إقامته بالقاهرة يوم «السبت» 25 مايو.

ويحمل فريق النادى الأهلى الرقم القياسي كأكثر الأندية تتويجًا بلقب دوري أبطال أفريقيا «11 بطولة»، فيما يسعى فريق الترجى التونسى لاستغلال عاملى الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده فى موقعة القاهرة.

ويمتلك الترجى التونسى فى جعبته 4 ألقاب لدورى أبطال أفريقيا، ويريد أن يتساوى مع الزمالك ومازيمبى أصحاب الخمس ألقاب، كما يأمل «المارد الأحمر» فى تكرار ما فعله منذ عام تقريبا وتحديدا يوم 12 مايو 2023 عندما أسقط الترجى على ملعبه بثلاثية نظيفة فى ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال بالنسخة الماضية.

وكانت هذه هي آخر هزيمة يتلقاها أبناء «باب سويقة»، على ملعبهم فى أفريقيا، وكان لأول مرة فى تاريخ الأهلى، أن يحقق الفوز على الترجى بنتيجة ثقيلة (3-0) فى تونس، وعندما تُقام مباراة الترجى والأهلى يوم 18 مايو الجارى، سيكون الفريق التونسى أكمل 372 يوما بدون هزيمة على ملعبه بدورى أبطال أفريقيا.

وفي الدورى الأفريقى لكرة القدم، لعب الترجي 4 مباريات خلال الفترة من 22 حتى 29 أكتوبر من العام الماضي ومن بينها مواجهتين على ملعبه، حيث فاز الترجي فى الأولى أمام نظيره مازيمبى بثلاثية في رادس، بإياب ربع نهائى الدورى الأفريقى.

وفي اللقاء الثانى فاز على الوداد المغربى بنتيجة 1-0، بإياب نصف نهائى الدورى الأفريقى، وخسر بطل تونس بركلات الترجيح، علمًا بأن لقاء الذهاب في المغرب كان انتهى بهدف دون رد.