إفريقية البرلمان تستقبل وفد من جمهورية سيراليون

استقبلت لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجيلى، وفد من جمهورية سيراليون.

وضم الوفد، آمارا كالون، وزير الإدارة العامة والشئون السياسية لجمهورية سيراليون، السفير صادق سيلا سفير دولة سيراليون بجمهورية مصر العربية، السفير أشرف راشد مستشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ألفا عثمان تيمبو رئيس لجنة الأجور والتعويضات، المستشار صموئيل علي كارجابو مستشار سفارة دولة سيراليون بجمهورية مصر العربية، المستشار علي محمد ميدان نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار القانوني لرئيس الجهاز والدكتور أحمد إسماعيل أحمد مدير عام الاتصال السياسي والشئون البرلمانية لرئاسة الجهاز.

وكان فى استقبال الوفد عدد من نواب اللجنة،النائب محمود سعد وكيل اللجنة، النائب محمد سليم وكيل اللجنة، النائبة رشا أبو شقرة، أمين سر اللجنة، النائب مجدى الوليلى، النائبة نيفين حمدى، النائب أشرف ابو الفضل.