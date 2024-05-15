الزمالك فى مهمة صعبة وغير مُستحيلة لحصد اللقب الأفريقى على حساب نهضة بركان

يواصل لاعبوا القلعة البيضاء، على قدم وساق، وبتركيز وتصميم مُتلازمين بقيادة المدير الفنى البرتغالى لنادى الزمالك جوزيه جوميز، الاستعداد لخوض مهمة شاقة وصعبة، ولكنها ليست مُستحيلة على لاعبى الأبيض، لتحقيق البطولة الافريقية الأولى لهم بقيادة جوزيه جوميز.

ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى في الثامنة مساء الاحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الافريقية علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بخسارة الفارس الابيض بهدفين مقابل هدف.

وسبق أن التقى الفريقان من قبل في المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية عام 2019، والتي حسمها الفريق الأبيض لصالحه بركلات الترجيح بعد نهاية مباراتي الإياب والذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وتوج فريق الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية مرة واحدة في تاريخه عام 2019، فيما فاز الفريق المغربي باللقب مرتان في عامي 2020 و 2022.