طلب إحاطة لمحافظة دمياط بشأن إنشاء طريق لعزبة الوهيبة بكفر البطيخ

تقدمت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى ديوان محافظة دمياط بشأن إنشاء طريق لعزبة الوهيبة – مركز كفر البطيخ وتغطية ترعة صرف بطول 700\800 م

وأشارت النائبة إلى أن هناك صعوبة فى الفترة الحالية فى وصول سيارات الإسعاف والمطافي وعربات دفن الموتي إلي أهالى عزبة الوهيبة نظراُ لعدم وجود طريق لديهم، وهو ما يتسبب في إهدار أرواح عند نشوب الحرائق أو عند الإحتياج إلى سيارات إسعاف.

وأوضحت النائبة أن أهالى عزبة الوهيبة يضطروا لحمل الموتي والمرضي في ملاءات سيرًا علي الأقدام حتي الطريق الزراعي للوصول إلى المدافن لدفن الموتى، والمستشفيات لعلاج المرضى ، متسائلة أين حقوق الإنسان ونحن في منتصف 2024 وليس لديهم طريق.