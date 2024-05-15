نقيب الفلاحين: انتاجنا من التفاح لا يكفى والكيلو يباع ب 50 جنيه وأقل جودة من المستورد

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين أن التفاح من الفاكهة مرتفعة الأسعار طوال العام في مصر وارتفع سعره هذه الأيام لقلة المعروض، لافتا إلى أن التفاح البلدي لا يكفي احتياجاتنا ولا يتناسب مع ذوق كل المستهلكين وسعره اقل من الأنواع المستوردة

وأضاف عبدالرحمن أن إرتفاع أسعار التفاح يرجع لاننا نستورد معظم احتياجاتنا منه من الخارج ولذا فانه مرتبط بسعر العملات الاجنبيه مقابل الجنيه .

والتفاح المحلي أقل جوده وأقل سعرا من المستورد لأن الأنواع الممتازه من التفاح تحتاج لنحو 500 ساعة بروده وذلك لا يتوفر في المناخ المصري وأن معظم الأنواع التي تزرع في مصر احتياجتها من البرودة منخفضه حيث يحتاج صنف تفاح الانا الأكثر زراعه في مصر الي 400 ساعه بروده

وأشار أبوصدام أن أشجار التفاح تزهر في شهر مارس وتنضج ثمارها في شهري يونيه ويوليو أما الثمار التي تطرح في شهر مايو فغالبا ما ترش بمواد كيماوية .

وأوضح أن مساحات زراعة التفاح البلدي تتناقص في مصر لأنه اقل جوده وغير مرغوب فيه واسعاره ضعيفه بما لا يلبي طموح المزارعين حيث تقلصت مساحات زراعة التفاح لنحو 60 الف فدان تقريبا بعدما وصلت في سنوات سابقه لنحو 100 ألف فدان

وأكد إننا نستورد سنويا تفاح من الخارج بما يزيد عن 25 مليار جنيه مصري ،فيما وصلت أسعار التفاح البلدي ل 50 جنيه للكيلو فيما تتراوح أسعار كيلو التفاح المستورد من 70 الي 100 جنيه ونستورد التفاح من عدة دول اهمها لبنان وسوريا والاردن وبولندا وإيطاليا وامريكا

وأشار إلى أن شجرة التفاح عندما تزرع من البذور فانها تطرح بعد 7 سنوات تقريبا وتعطي انتاج يصل ل40 كيلو بعد 4 سنوات لو زرعت من الشتلات وأشجار التفاح من الأشجار المعمره والتي يصل عمرها ل100 عام