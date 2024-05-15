علاء عابد: مصر هي المدافع الأول عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره منذ عقود

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن وزارة النقل والمواصلات تبذل جهود كبيرة ، حيث أنه خلال العشر سنوات الماضية أصبحت مصر في مكانه متقدمه وشهدت استقرار وتنمية وذلك بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح.

وأكد النائب على موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية والاشقاء الفلسطينين ، مؤكدا أن مصر منذ عقود وهي المدافع الأول عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وهذا يعكس دورها المحوري والتاريخي.

وكشف رئيس لجنة النقل والمواصلات، نقلًا عن رئيس الهيئة القومية للأنفاق أنه سيتم قريبا افتتاح كوبري “همفرس” بولاق الدكرور والذي يربط بين شارع السودان والتحرير وبولاق الدكرور وهي منطقة مكتظة بالسكان.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنه اليوم لمناقشة، مشروعى قانونى ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للهيئة القوميةللأنفاق، للعام المالي 2024/2025 بحضور اللواء طارق جويل رئيس الهيئة القـومية للأنفاق.

وأضاف النائب أن افتتاح كوبري همفرس جاء بناء على توصيات لجنة النقل والمواصلات، بناء على طلب الأهالي ونواب الدائرة

يشار إلي أن كوبري همفرس الذي تم إزالتة أثناء تنفيذ مشروع محور الفريق كمال عامر لتعارضه مع الأعمال الإنشائية، فى المنطقة المحصورة بين شارعي السودان وترعة الزمر بحي بولاق الدكرور.