تعرف على موعد كأس العالم للأندية للسيدات والفرق المشاركة

فى اجتماعه الرابع والسبعين فى بانكوك بتايلاند، أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم الـ«فيفا»، عن انطلاق مسابقة جديدة وهى كأس العالم للأندية للسيدات.

كما شهد الاجتماع أيضًا، العديد من القرارت المتعلقة بتنظيم الكرة النسائية حول العالم، وهو ما وصفه رئيس الـ«فيفا»، جيانى إنفاتينو، بأنها «علامة فارقة» فى كرة القدم للسيدات.

كما أعلن الـ«فيفا»، أنه بصدد دراسة لإقامة مسابقة أندية أخرى للسيدات تقام بشكل سنوي، وتجرى فى الأعوام التى لا تكون فيها مسابقة كأس العالم للأندية للسيدات.

ولم يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ«فيفا»، عن موعد محدد لانطلاق مسابقة كأس العالم للأندية للسيدات حتى الآن، إلا أن المسابقة سوف تقام فى الفترة من يناير أو فبراير من العام 2026، كما لم يتم أيضًا تحديد نظام كيفية التأهل لكأس العالم للأندية للسيدات، وآلية التمثيل من القارات المختلفة حول العالم.

وبعد الإعلان عن المسابقة، أكد الـ«فيفا»، أنه سوف يتم تنظيمها مبدئيًا بمشاركة 16 فريقًا، دون تحديد شكل المسابقة سواء بنظام خروج المغلوب أو المجموعات.

وأفاد الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ«فيفا»، خلال الإعلان عند إطلاق مسابقة كأس العالم للأندية للسيدات، بأن عدد الفرق المشاركة فى المسابقة هى 16 فريقًا.