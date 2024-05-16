بتكلفة مليار ونصف.. الصحة تسلم أرض مستشفى أبوحماد بالشرقية للشركة المنفذة يوليو المقبل بتكلفة مليار ونصف

أعلن النائب ثروت سويلم عضو مجلس النواب عن بدء إجراءات تسليم أرض مستشفى أبوحماد بمحافظة الشرقية، للشركة المنفذة خلال شهر يوليو المقبل. بعد أن رصدت وزارة الصحة مبلغ مليار وخمسمائة مليون جنيه تكلفة إجمالية لإنشاءه وذلك ضمن 10 مستشفيات تم ادراجهم في المبادرة الرئاسية لوزارة الصحة.

ووجه سويلم خلال مشاركته في اجتماع لجنة الصحة اليوم، الشكر لهيئة مكتب اللجنة برئاسة الدكتور أشرف حاتم، علي جهودها في دعم انشاء المستشفى ضمن المشروعات الرئاسية وذلك في إطار دورها العظيم الذي تقوم به اللجنة لتطوير منظومة الصحة وإنشاء كيانات طبية عظيمة.

وكشف سويلم عن قيام وزير الصحة بمخاطبة وزير الزراعة لاستبدال قطعة أرض بأخرى بمدينة أبوحماد لإقامة هذا الصرح الطبي وبدعم من النشط د. أنور إسماعيل

مساعد الوزير للمشروعات القومية، وهو ما تم الموافقة عليه موجها ووجه الشكر والتقدير للدكتور سيد القصير وزير الزراعه لدعمه وموافقته على استبدال الأرض.

وأكد سويلم أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة نجح في تطوير المنظومه الصحية من خلا ما يبذله من جهد في توفير الإمكانيات التي تسمح بانشاء صروح طبية جديدة، تكللت تلك الجهود بإدراج عشر مستشفيات ضمن المشروعات الرئاسية للموازنه القادمه وتم موافقة لجنة الصحه علي المشروعات وتم اعتمادها من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشاد سويلم بمشروع القانون الذي قدمه وزير الصحة بمشاركة القطاع الخاص في إدارة مستشفيات الحكومة للنهوض بالخدمات الطبيه للمواطن وهو ما يمثل إضافة إيجابية من الوزير لتطوير المنظومة دون المساس باحتياجات

المواطن.

وفي نهاية كلمته خلال اجتماع لجنة الصحة طالب سويلم من مسئولي وزارة الصحة تحديد موعد لاستلام أرض مستشفى ابوحماد الجديدة من وزارة الزراعة للبدء في تحقيق حلم المواطن البسيط.