رئيس رياضة النواب يعلن موافقة وزير الشباب على سداد مستحقات وتوفير أرضية قانونية لنادي بورسعيد

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن نادي بورسعيد الجديد سيكون صرح رياضي عملاق، يضاف إلى الصروح الرياضية الكبيرة في المدنية الباسلة.

وأكد الدكتور محمود حسين: أنه في إطار الحرص علي استكمال المنظومة الرياضية في بورسعيد، التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، فى حضور النائب حسن عمار عضو مجلس النواب ونائب رئيس نادى بورسعيد، للوقوف علي بعض المشاكل التى تعيق الأعمال الإنشائية داخل النادى الجديد والصالة المغطاه بالنادي، ومراحل البناء، والاحتياجات اللازمة لاستكمال المشروع، وآليات التوسع في تنفيذ الأنشطة الشبابية والرياضية داخل النادي.

وأكد رئيس اللجنة البرلمانية أنه خلال لقاء وزير الشباب وبحضور النائب حسن عمار ورئيس اتحاد كرة اليد وافق الوزير على سداد مستحقات نقل الصالة المغطاة وتوفير ارضية قانونية للصالة تصلح للمباريات المحلية والدولية وتوفير دعم إضافى للملعب الخماسي المفتوح.

وأشار رئيس لجنة الشباب إلى أن ستاد بورسعيد سيمثل إضافة رياضية حقيقية للمدينة الباسلة، ويعزز من مكانة مدينة بورسعيد على خريطة الرياضة المصرية، موجهًا الشكر لوزير الشباب علي جهوده واستجابته لمطالبه بسرعة الانتهاء من بناء ستاد بورسعيد بالتوازي مع أعمال الإنشاءات القائمة في النادي المصري البورسعيدي الذي يعد بمثابة هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي لأهالي بورسعيد.

و أكد “حسين” أن النادي الجديد سيكون له دور هام في تنمية المواهب الرياضية في بورسعيد، واكتشاف الأبطال، ودعم المنتخبات الوطنية، كما سيساهم في تنشيط السياحة الرياضية في المدينة وجذب الاستثمارات.