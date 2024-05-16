فى إطار مشروع تنمية الأسرة..  القومي للمرأة  يختتم ورشة عمل حول دور القيادات الدينية فى التوعية بالقضايا السكانية

اختتم المجلس القومي للمرأة فعاليات “ورشة عمل التفاعلية ” دور القيادات الدينية فى التوعية بالقضايا السكانية ” والتى تأتى فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وضمن محور التدخل الثقافى والتوعوى

بمشاركة مقررات ٢١ من فروع المجلس بالمحافظات التي تشملها مبادرة حياة كريمة، و مديري الدعوة بمديريات الأوقاف بنفس المحافظات.، والدكتور مجدى خالد خبير الصحة الانجابية ومدير صندوق الأمم المتحدة للسكان السابق، والدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الاوقاف سابقا.

تناولت ورشة العمل استعراض خطط عمل و الانجازات و التحديات التى واجهت عمل جلسات الدوار وأمسيات الأسرة المصرية خلال العامين الماضيين منذ انطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ، كما تم مناقشة الإطار العام لخطة الفروع للعام القادم والذي سيشمل قرى المرحلة الثانية لمبادرة حياةً كريمة.

وتم الاتفاق على خطة تدريبية تشمل أكبر عدد من القيادات الدينية بهذه المحافظات من الأئمة والقساوسة و الواعظات والراهبات و المكرسات الذين سيتولون توعية المواطنين بالقضية السكانية في جلسات الدوار ، والوصول الي ١٠ آلاف قيادة دينية مدربة على تناول محاور القضية السكانية والوصول برسائل التوعية المؤثرة الي ١٠ مليون مواطن.