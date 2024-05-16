ياضة النواب توافق على موازنة ديوان وزارة الشباب وتوصي باعتماد 5 مليارات جنيه للخطة الاستثمارية

وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، خلال اجتماعها اليوم، على مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشأن ديوان عام وزارة الشباب والرياضة للعام المالي 2024/2025، حيث بلغت جملة تقديرات المصروفات لمشروع الموازنة نحو ستة مليارات وثمانمائة وثمانية وعشرون مليونًا وثمانمائة وخمسة وثمانون ألف جنيه بزيادة بلغت 3.988.984.000 (ثلاثة مليارات وتسعمائة وثمانية وثمانون مليونًا وتسعمائة وأربعة وثمانون ألف جنيه.

وبلغت جملة تقديرات الاستثمارات المتوقعة في مشروع الخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة الشباب والرياضة للعام المالي 2024/2025 نحو 5.052.000.000 (خمسة مليارات واثنان وخمسون مليون جنيه) بزيادة بلغت نحو 3.755.345.000 (ثلاثة مليارات وسبعمائة وخمسة وخمسون مليونًا وثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف جنيه) عن جملة اعتمادات الاستثمارات في موازنة ديوان عام الوزارة للعام المالي 2023/2024 والتي بلغت 1.296.655.000 (مليار ومائتان وستة وتسعون مليونًا وستمائة وخمسة وخمسون ألف جنيه).

وفى نهاية الاجتماعي أوصت اللجنة بعدد من التوصيات بعد الموافقة على مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشأن ديوان عام وزارة الشباب والرياضة للعام المالي 2024/2025،

وجاءت علي النحو التالي :

أولاً: بالنسبة لمشروع موازنة ديوان عام وزارة الشباب والرياضة للعام المالي 2024/2025:

1 – زيادة تقديرات الباب الأول “الأجور وتعويضات العاملين” بمشروع قانون موازنة ديوان عام وزارة الشباب والرياضة للسنة المالية 2024/2025 بنحو 9.005.000 (تسعة ملايين وخمسة ألاف جنيه) لتصل إلى 378.485.000 (ثلاثمائة وثمانية وسبعون مليونًا وأربعمائة وخمسة وثمانون ألف جنيه) بدلاً من تقديرات وزارة المالية لذات الباب والمقدرة بـ 369.480.00 جنيه، وذلك لمواجهة نفقات (زيادة الأجور – العلاوة التشجيعية والدورية – علاج العاملين – المزايا التأمينية).

2 – زيادة تقديرات الباب الثاني “شراء السلع والخدمات” بمشروع قانون موازنة ديوان عام وزارة الشباب والرياضة للسنة المالية 2024/2025 بنحو 12.838.000 (اثنا عشر مليونًا وثمانمائة وثمانية وثلاثون ألف جنيه) لتصل إلى 191.043.000 (مائة وواحد وتسعون مليونًا وثلاثة وأربعون ألف جنيه) بدلاً من تقديرات وزارة المالية لذات الباب والمقدرة بـ 178.205.000 (مائة وثمانية وسبعون مليونًا ومائتان وخمسة ألف جنيه)، وذلك لمواجهة نفقات (ارتفاع أسعار قطع الغيار والزيوت والشحومات – زيادة عدد السيارات لاستحداث درجات مديري العموم ورئيس قطاع – ارتفاع معدل استهلاك الكهرباء لمبنى الوزارة والجهات التابعة له – ارتفاع استهلاك المواد البترولية للسيارات – ارتفاع أسعار شراء الأدوات الكتابية والمكتبية حيث لا يوجد رصيد للأدوات الكتابية بالمخازن).

3 – زيادة تقديرات الباب الرابع ” الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ” بمشروع قانون موازنة ديوان عام وزارة الشباب والرياضة للسنة المالية 2024/2025 بنحو 917.700.000 (تسعمائة وسبعة عشر مليونًا وسبعمائة ألف جنيه) لتصل إلى 2.113.410.000 (ملياران ومائة وثلاثة عشر مليونًا وأربعمائة وعشرة ألف جنيه) بدلاً من تقديرات وزارة المالية لذات الباب والمقدرة بـ 1.195.710.000 (مليار ومائة وخمسة وتسعون مليونًا وسبعمائة وعشرة ألف جنيه)، وذلك لمواجهة نفقات (الأنشطة الخاصة بالمبادرات القومية المقامة تحت رعاية رئيس الجمهورية ” حياة كريمة – قادرون باختلاف – البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة – اعرف بلدك …..” – زيادة المشاركات الخارجية (التمثيل الدولي) للفرق القومية في البطولات الدولية والعالمية والعربية والإفريقية -زيادة الاعتمادات المخصصة للأنشطة الرياضية للجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية والاتحادات النوعية المختلفة – زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لتكريم اللاعبين – زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمشروعات إعداد البطل الأولمبي والموهبة الرياضية والناشئين – رعاية ذوى الهمم والتوسع في البرامج والأنشطة والخدمات المقدمة لهم وغيرها)

ثانيًا: بالنسبة لمشروع خطة ديوان عام وزارة الشباب والرياضة للعام المالي 2024/2025:

زيادة تقديرات مشروع الموازنة الاستثمارية لديوان عام وزارة الشباب والرياضة للسنة المالية 2024/2025 لتصل إلى 5.385.000.000 (خمسة مليارات وثلاثمائة وخمسة وثمانون مليون جنيه بدلاً من تقديرات وزارة التخطيط والمُقدرة بـ 1.252.000.000 (مليار ومائتان واثنان وخمسون مليون جنيه) لتحقيق الأهداف المرجوة والوفاء بسداد الالتزامات الحتمية للعقود المبرمة بخطة العام المالي الحالي.