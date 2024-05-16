البنك الأهلى يكتسح المصرى البورسعيدى بخماسية فى الجولة الـ”23″ من “دورىNile”

من جديد، عاد فريق نادي البنك الأهلى للانتصارات فى بطولة الدورى الممتاز، بفوز كبير على نظيره فريق المصرى البورسعيدى بنتيجة 5-2، فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم “الخميس”، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من البطولة.

تقدم البنك الأهلي في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول، عن طريق لاعبه عاصم صلاح، قبل أن يضيف أسامة فيصل الهدف الثانى للبنك من ركلة جزاء فى الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول.

وفى الشوط الثانى أجرى المصرى البورسعيدى عدد من التغييرات بحثًا عن العودة للمباراة، ونجح البديل عبد الرحيم دغموم في تقليص الفارق في الدقيقة 59 من عمر اللقاء، بتصويبة من خارج منطقة الجزاء أخطأها حارس مرمى البنك الاهلى، ولكن ياو أنور زاد الفارق من جديد لهدفين بتوقيعه على الهدف الثالث للبنك الأهلي في الدقيقة 62، بعد هجمة مرتدة سددها من على حدود منطقة الجزاء.

وفى الدقيقة 75 عاد عاصم صلاح ليسجل الهدف الثانى له والرابع لفريقه من ركلة جزاء، سددها باتقان على يسار حارس المرمى محمود جاد، ثم عاد ياو أنور وسجل الهدف الخامس بعدما انطلق بكرة من بعد منتصف الملعب وراوغ الدفاع وسددها بمهارة كبيرة فى شباك محمود جاد فى الدقيقة 80.

وفي الدقيقة 92 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للنادى المصرى بعد الرجوع لتقنية الـ«VAR»، سجلها ميدو جابر بشكل مميز في٣ الدقيقة 93.

ويذكر أن فوز اليوم هو الأول للبنك الأهلي بعد 5 مباريات حيث تلقى 4 هزائم وتعادل في المباراة الماضية مع مودرن فيوتشر.

وكان فريق البنك الأهلى، قد حقق الفوز في مباراة الدور الأول أمام المصرى البورسعيدى بنتيجة كبيرة أيضًا، حيث فاز عليه 4-0.

وبهذه النتيجة،يرفع البنك الأهلى رصيده للنقطة 22 ويأتى فى المركز الرابع عشر فى جدول ترتيب الدورى، فيما تجمد رصيد المصرى البورسعيدي عند النقطة 37 فى المركز الثانى بجدول الترتيب.