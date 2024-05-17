الإسكان: الانتهاء من إجراء القرعة العلنية للوحدات السكنية بالمرحلة التكميلية بـ4 مدن جديدة  

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم الانتهاء من إجراء القرعة العلنية اليدوية “المرحلة التكميلية” باستاد المقاولون العرب، للحاجزين الذين لم يحالفهم الحظ، ولم يقوموا بسحب مقدمات جدية الحجز للوحدات السكنية، وتقدموا برغباتهم إلكترونيا خلال الفترة من 3 : 21 مارس الماضي، بمشروعات محددة، بمدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – أسيوط الجديدة – العبور الجديدة).

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الإسكان ومن خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعى، وجهات الوزارة المختلفة، تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتوفير وحدات سكنية تلائم وتناسب مختلف شرائح المجتمع، وذلك من خلال سياسة الوزارة التى تعتمد على 3 أساليب، وهى، الدعم لشريحة محدودى الدخل – حيث تتحمل الدولة أكثر من نصف قيمة الوحدة من خلال الدعم المباشر وغير المباشر، والمساندة لشريحة متوسطى الدخل، والإتاحة لشريحة الدخل الأعلى، وهذا يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية، من خلال استخدام العوائد المادية فى تقديم الدعم لشريحة محدودى الدخل، وتطوير المناطق غير الآمنة.

وأشار الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات – المشرف على مكتب وزير الإسكان، إلى أن القرعة العلنية اليدوية التى تم إجراؤها، تضمنت 240 وحدة سكنية بمشروع جنة – مرحلة تاسعة تكميلي بمدينة القاهرة الجديدة، و240 وحدة سكنية بمشروع جنة – مرحلة عاشرة تكميلي بمدينة 6 أكتوبر، و71 وحدة سكنية بمشروعات إسكان (المستقبل – الشباب – المطور) – المرحلة الثانية بمدينة أسيوط الجديدة، و768 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الحديث – المرحلة الثانية تكميلي بمدينة العبور الجديدة.

وأوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أن إجراء القرعة تم بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان، وتحت إشراف قطاع الشئون العقارية والتجارية، وتم بث إجراءاتها بشكل مباشر عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، مضيفاً أن عدد المتقدمين لحجز 240 وحدة بـ”القاهرة الجديدة”، بلغ 337 حاجزاً، ولحجز 240 وحدة بـ”6 أكتوبر”، بلغ 1306 حاجزين، ولحجز 71 وحدة بـ”أسيوط الجديدة”، بلغ 1578 حاجزاً، ولحجز 768 وحدة بـ”العبور الجديدة”، بلغ 11101 حاجز.

تجدر الإشارة إلى أن إجراءات القرعة تمت على مدار يومى الأربعاء والخميس (15 و16 مايو)، وبحضور المهندس أحمد على، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، والمهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، وممثلين عن القطاعات المختلفه بالهيئة، ونواب رئيسى مدينتى القاهرة وأسيوط الجديدتين، وسيتم إعلان النتائج على موقعي الهيئة، وبنك التعمير والإسكان، وبمقار أجهزة المدن المطروح بها الوحدات، وفرع البنك بالمدينة.