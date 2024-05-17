“مجدى حسن”: الوقوف على مشكلات الأطباء العاملين في القطاع البيطري لتقديمها لجميع أجهزة الدولة

قامت النقابه العامه للاطباء البيطريين بعقد اجتماع برئاسة الدكتور مجدي حسن؛ النقيب العام ، مع مديري مديريات الطب البيطري ، لبحث أوجه التعاون خلال الفترة المقبلة والوقوف على أبرز مشكلات الأطباء البيطريين العاملين في القطاع البيطري لتقديمها لجميع أجهزة الدولة.

جاء ذلك استكمالا لدور النقابه في توفير تعيينات للأطباء البيطريين لسد العجز الشديد في مديريات الطب البيطري وبعد انتهاء اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها ، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة وموافقتها علي مشروعى قانونى ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، فيما يخص الهيئة العامة للطب البيطرى ومديريات الطب البيطري .