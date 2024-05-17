“عاشور”: نمتلك سياسات تعليمية وبحثية تضع الجامعات المصرية بمكانة مرموقة تنافس كبريات الجامعات الدولية

أعلن الموقع الرسمي للتصنيف الدولي للجامعات The Center for World University Rankings (CWUR) ظهور 20 جامعة مصرية ضمن أفضل 2000 جامعة في نسخته الصادرة لعام 2024.

وتصدٌرت جامعة القاهرة المركز الأول محليًّا وفق نتائج التصنيف لتأتي ضمن أفضل (513) جامعة عالمية، تلتها جامعة عين شمس في المركز الثاني ضمن أفضل (769) على مستوى العالم، ثم جامعة المنصورة في المركز الثالث بين أفضل (873) عالميًّا، بينما جاءت جامعة الإسكندرية في المرتبة (914) عالميًا، يليها جامعات (أسيوط، الزقازيق، طنطا، الأزهر، قناة السويس، بني سويف، حلوان، الفيوم، المنوفية، كفر الشيخ، بنها، الجامعة البريطانية في مصر، جامعة المنيا، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، جامعة السويس.

وثمًن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جهود الجامعات المصرية في اتباع سياسات تعليمية وبحثية تتوافق ومعايير التصنيف الدولية، الأمر الذي يضع الجامعات المصرية في مكانة مرموقة لتنافس كبريات الجامعات الدولية، مؤكدًا على دعم الوزارة للجامعات المصرية في ملف التصنيف الدولي.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمشرف على بنك المعرفة، أن تصنيف (CWUR)، يقوم بانتقاء 2000 جامعة فقط من بين 20 ألفًا على مستوى العالم، ويستخدم سبعة مؤشرات موضوعية وقوية مجمعة في أربعة مجالات لتصنيف جامعات العالم، وهي: (التعليم) ويعتمد على النجاح الأكاديمي لخريجي الجامعة (25%)، (قابلية التوظيف) ويعتمد هذا المؤشر على النجاح المهني لخريجي الجامعة (25%)، (هيئة التدريس) ويتم قياسها من خلال عدد أعضاء هيئة التدريس الذين حصلوا على أعلى الامتيازات الأكاديمية (10% )، ⁠المؤشر الرابع والأخير وهو (البحث العلمي)، ويتضمن (مخرجات البحث: ويتم قياسها من خلال إجمالي عدد الأوراق البحثية (10%)، المنشورات عالية الجودة: يتم قياسها من خلال عدد الأوراق البحثية التي تظهر في مجلات رفيعة المستوى (10%)، التأثير: يُقاس بعدد الأوراق البحثية التي تظهر في مجلات ذات تأثير كبير (10%)، الاستشهادات: تٌقاس بعدد الأوراق البحثية التي تم الاستشهاد بها بشكل كبير (10٪).

أوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات المصرية حققت طفرة في مختلف التصنيفات العالمية، موضحًا أن الاستراتيجية التي تبنتها وزارة التعليم العالي، في هذا الصدد كان لها بالغ الأثر في تحقيق هذا التقدم الملحوظ، حيث أولت الوزارة اهتمامًا كبيرًا بالنشر الدولي في كبريات الدوريات العلمية، فضلاً عن تقديم الدعم الفني للمؤسسات التعليمية والمراكز البحثية وكذا الدعم المادي للباحثين.

جدير بالذكر، أن مركز تصنيف الجامعات العالمية (CWUR)، تم تدشينه في عام 2012؛ كمشروع بحثي يقدم المشورة في مجال السياسات والرؤى الإستراتيجية والخدمات الاستشارية للحكومات والجامعات لتحسين النتائج التعليمية والبحثية.