الزمالك ينتظر رد باتشيكو وبوطيب لجدولة مستحقاتهما لدى القلعة البيضاء

تترقب إدارة نادى الزمالك رد المدير الفنى الأسبق للقلعة البيضاء، البرتغالى جايمى باتشيكو، وكذلك مهاجم الفريق الأسبق المغربى خالد بوطيب، لجدولة مستحقاتهما لدى النادى وإغلاق هذه الملفات بشكل نهائى.

مسئولوا الزمالك يحاولون الوصول إلى خالد بوطيب لتسوية مستحقاته لرفع إيقاف القيد عن القلعة البيضاء، ونفس الأمر بالنسبة للبرتغالى جايمى باتشكو، تجنباً للتعرض لإيقاف قيد جديد فى الفترة المقبلة من شأنه ضرب استقرار النادى.

ويذكر أن مسئولو الزمالك، فى انتظار الانتهاء من ملف مستحقات خالد بوطيب لاعب الفريق السابق بالإضافة إلى باتشيكو المدير الفنى السابق، تجنبا لتطبيق عقوبة إيقاف القيد، التى تم توقيعها على الزمالك بسبب مستحقات خالد بوطيب والتى تبلغ 2 مليون و400 الف يورو، حيث قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم إيقاف قيد الزمالك 3 فترات بسبب مستحقات اللاعب

ويتعين على إدارة الزمالك الوصول إلى حل مع اللاعب، تجنبا لإيقاف القيد المقرر فتحه خلال يونيو المقبل، أما فيما يخص باتشيكو، فتلقى النادى إخطارا رسميا من المحكمة الرياضية الدولية، يفيد بمد أجل الحكم فى قضية البرتغالى جايمى باتشيكو حتى يوم 31 يوليو المقبل.