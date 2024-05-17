قبل ذهاب نهائى أفريقيا أمام الترجى غداً.. كولر يُصحح أخطاء لاعبى الأهلى 

يعقد المدير الفنى لفريق النادى الأهلى مارسيل كولر، محاضرة فنية بفندق الإقامة اليوم “الجمعة”، للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بلقاء الغد أمام الترجى التونسى فى ذهاب نهائى دورى أبطال إفريقيا، وفريق “باب سويقة” الذى أشاد به المدرب السويسري كثيراً، وأكد إنه تطوّر بشكل واضح خلال الموسم الحالي وبات منافساً شرساً داخل وخارج ملعبه.

ويشرح كولر خلال محاضرة اليوم، أدوار اللاعبين فى لقاء الغد بجانب توجيه بعض النصائح الفنية لهم ويأتى فى مقدمتها، الحذر من الأخطاء التى وقعوا فيها خلال المباريات الماضية وأهمها، البُطء الدفاعى فى بعض أوقات المباراة خاصة في الدقائق الأخيرة وهو ما تسبب فى اهتزاز مرمى الأهلى بأكثر من هدف مؤخراً.

ويستعد الأهلى لمواجهة الترجى التونسى فى العاشرة مساء غدا “السبت”، فى رادس بذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا، فيما يقام لقاء الإياب في الثامنة مساء السبت 25 مايو الجارى، على ملعب استاد القاهرة الدولى.