الأهلى يتفقد ملعب رادس قبل مباراة الترجى فى ذهاب نهائى أفريقيا

تفقدت بعثة النادى الأهلى ملعب “حمادى العقربى” فى رادس، الذى يستضيف مباراة الترجى المرتقبة، والمقرر لها العاشرة مساء غد “السبت” بتوقيت القاهرة، فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وفى سياق آخر، عُقد ظهر اليوم “الجمعة”، الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى والترجى التونسى فى ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بأحد الفنادق القريبة من فندق إقامة الأهلى.

حضر الاجتماع الفنى عضو مجلس الإدارة الدكتور محمد شوقى، ومدير الكرة خالد بيبو، وطبيب الفريق الدكتور أحمد جاب الله، والمدير الإدارى الكابتن سمير عدلي، المدير الإدارى وإدارى الفريق، وائل محمد، والمنسق العام العميد علاء صلاح، ومندوبو الترجي وممثلو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم.

وخلال الاجتماع الفني تم الاتفاق على أن يرتدى الأهلى الطاقم الأسود، فيما يرتدى فريق الترجى زيه التقليدى المكون من القميص الأصفر والأحمر.