تعرف على غيابات الزمالك أمام نهضة بركان وموقف شلبى من نهائى الكونفدرالية

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك نظيره فريق نهضة بركان المغربى، فى مواجهة حاسمة ومصيرية، والمقرر لها بعد غدٍ “الأحد”، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، علماً بأن مواجهة الذهاب حسمها بطل المغرب بهدفين مقابل هدف.

وفى سياق آخر، أعلن لاعب القلعة البيضاء مصطفى شلبى، جاهزيته للمشاركة مع فريقه فى نهائى الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربى، بعد تعافيه من إصابة العضلة الضامة التي لحقت به خلال الفترة الماضية، وأبعدته عن مباريات الفريق.

ونشر شلبى عبر صفحته على إنستجرام علامة شحن البطارية كاملة بنسبة 100% معلقاً عليها: “الحمد لله”، فى إشارة إلى اكتمال جاهزيته الطبية لنهائى الكونفدرالية، ولكن طبيب القلعة البيضاء قال: “نكثف المحاولات الطبية مع شلبي أملاً فى اللحاق بالمباراة.. ولا يزال أمامنا 48 ساعة لتجهيزه بشكل كامل”.

ويدرس المدير الفنى للزمالك جوزيه جوميز، استبعاد محمود علاء وأحمد عاطف من قائمة المباراة خاصة أنه لم يعتمد عليهما طوال الفترة الماضية، وابتعد الثنائى عن حساباته الفنية.