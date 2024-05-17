هجوم على اتحاد الكرة من أندية الدورى الممتاز بسبب التحكيم

تشير أصابع الاتهام، إلى أن التحكيم المصرى هو المتهم الأول والأخير فى الكرة المصرية هذا الموسم، مع اقتراب الدورى من جولات الحسم، سواء على صعيد القمة أو حتى القاع.

وشنت العديد من الفرق حربا ضارية ضد الحكام وطالبت اتحاد الكرة بمطالب بمشروعة، منها اللجوء للحكام الأجانب أو تحرى العدالة والدقة أو اعتماد الحكام الدوليين فقط فى مبارياتهم.

ويذكر أن فريق نادى سيراميكا كليوباترا، هو أحدث المنضمين للشكاوى ضد الحكام، حيث أصدر مجلس إدارة النادى بيانًا رسميًا يشكو خلاله الأخطاء التحكيمية التى شهدتها مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام بيراميدز، فى بطولة الدورى الممتاز “دورىNile”، والتى أقيمت “الأربعاء” الماضى، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدورى الممتاز.

في حين طلب النادى الاهلى تعيين حكام أجانب لمبارياته التى سوف يقوم النادى بالإبلاغ بها لاحقًا، ويتحمل التكاليف المالية المطلوبة نظير ذلك، وإعادة النظر فى معايير اختيار الحكام فى المباريات بما يضمن الحد الأدنى من العدالة بين الأندية، وجاء في الخطاب أن النادى سبق أن قام بمخاطبة اتحاد الكرة عشرات المرات على مدار السنوات الأربع الماضية بهدف ضرورة تطوير منظومة التحكيم والاهتمام بالحكام ومعايير اختيارهم للمباريات حتى يتحقق العدل بين الأندية، ولكن لا تزال الأخطاء التحكيمية، سواء كانوا حكام الساحة أو حكام الفيديو، تلقى بظلالها على نتائج العديد من المباريات، وكأن فترة السنوات الأربع الماضية لم تكن كافية لتصحيح الأوضاع وتطبيق معايير تحكيمية واحدة للتصدى لمن يحاول الحديث عن تحديد اتجاه سير المسابقة.

كما انتفض مجلس إدارة نادي الزمالك ضد الحكام، وأكد في بيان رسمى له أن هذا التحرك جاء انطلاقًا من ثوابته، حرصه على نجاح مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم، وأن تُجرى المباريات في أجواء من تكافؤ الفرص وعدالة المنافسة، وأكد الزمالك أنه قد تجاوز عن بعض الأخطاء، مكتفيًا بالتنبيه إليها في حينه، وكنا نتطلع إلى أن تبادر الجهات المذكورة لتصويبها وتداركها، إلا أن الأداء التحكيمي في آخر ثلاث مباريات شهد أخطاء فادحة، أثبتها وشهد بها كل منصف، ولم ينكرها إلا كل صاحب ميل أو غرض، ولا يمكن مهما بلغ حسن الظن السكوت عنها، أو اعتبارها من الأخطاء المعتادة، ومع تكرار تلك الأحداث، نخشى أن يتولد لدينا الشعور بفرضية التعمد والتأثير على نتيجة المباريات وعلى مسيرة الفريق، وطالب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من قبل لجنة الحكام مع أطقم التحكيم وحكام تقنية الفيديو، وكل من له صلة بالأمر للتأكيد على الحيادية وضرورة البعد عن الميول الشخصية، واتخاذ إجراءات حاسمة بكل شفافية.