محمد الشناوى: على معلول لاعب مصرى.. ومن حقه ارتداء شارة قيادة فريق الأهلى

أشاد حارس مرمى “المارد الأحمر” محمد الشناوى، بزميله ظهير أيسر فريق الأهلى، التونسى على معلول، قائلا إنه ركيزة قوية ومهمة.

وقال الشناوى في مؤتمر صحفى اليوم “الجمعة”، قبل مواجهة الترجى فى رادس بذهاب نهائى دورى الأبطال.

وأضاف الشناوى: “على معلول قيمة كبيرة، انضممنا للنادى سويا قبل 8 سنوات، ولكن أنا ابن للنادى وهذا شرف لي”.

وأضاف “شارة القيادة من حقه وكلنا سعداء به لأنه يساعدنا كثيرا ويمثل قيمة كبيرة لجماهير الأهلي، كما أنه اسم كبير في تونس ومن الممكن الحديث عنه لصباح الغد”.

وأختتم محمد الشناوى تصريحاته قائلًا: “إنه أكثر من أخ، فهو لاعب تونسى ولكنى أعتبره مصرى ومن أهم اللاعبين فى تاريخ الأهلى، وفزنا سويا بالعديد من الألقاب وأتمنى استمراره لنفوز سويا بالمزيد من الألقاب”.

وكان الشناوى ومعلول انضما لصفوف الأهلي في صيف 2016 حيث جاء حارس المرمى محمد الشناوى، من بتروجت بينما وصل الظهير الأيسر من نادى الصفاقسى التونسى.