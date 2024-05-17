البرازيل تستضيف نهائيات كأس العالم لكرة القدم للسيدات فى 2027

فازت البرازيل بحقوق استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم للسيدات في 2027، وذلك بعد حصولها على غالبية الأصوات، خلال تصويت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للعبة الشعبية “الفيفا” اليوم “الجمعة”، وتفوق العرض البرازيلى على عرض مشترك فيما بين كل من دول بلجيكا وهولندا وألمانيا.

وخلال عملية التصويت الإلكترونى حصل العرض البرازيلى على تأييد 119 اتحادا من أعضاء الفيفا، فيما حصل العرض المشترك الأوروبى، بين الدول سالفة الذكر على 78 صوتا.

وفى 30 أبريل الماضى، أعلن الاتحاد الأميركى لكرة القدم ونظيره المكسيكى، سحب ملفهما المشترك المتعلق بتنظيم كأس العالم لكرة القدم للسيدات عام 2027، وذلك للتركيز على استضافة نسخة عام 2031.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد نظمت كأس العالم للسيدات فى عامى 1999 و2003، لكن المكسيك لم تستضف المسابقة أبدا.