الأرسنال يبلغ اللاعب محمد الننى بقرار مفاجئ

استقر نادى أرسنال الإنجليزى، على عدم تجديد عقد لاعب الوسط المخضرم محمد الننى، والذى ينتهى فى 30 يونيو المقبل.

وأكدت تقارير إعلامية أن اللاعب المصرى، الذى خرج من حسابات المدرب ميكيل أرتيتيا تماما فى الأشهر الأخيرة، سيرحل مجانا عن النادى الذى ما زال يتمسك بأمل التتويج بلقب الدوري الإنجليزى الممتاز الـ”بريميرليج”.

وذكر التقارير الصحفية اليوم “الجمعة”، أن سدريك سواريز والننى سيغادران استاد الإمارات، خلال الأيام القليلة المقبلة.

ولم يعلن نادى الأرسنال رسميا خبر رحيل الننى أو سدريك حتى الآن.

وكان الننى، قد انضم إلى الأرسنال فى عام 2016 تحت قيادة الفرنسى آرسين فينجر، ليصبح أقدم لاعب فى الفريق حاليا.

وذكرت تقارير إعلامية، بأنه ربما يعود الننى إلى الدوري التركى، بعد أن سبق وأن لعب لفريق بشكتاش على سبيل الإعارة.